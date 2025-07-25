Yeni krizin çanları: Tayland ve Kamboçya neden savaşıyor?

Kamboçya ve Tayland, önceki gün tartışmalı sınırlarında çatışmaya girdi ve bu olay, iki Güneydoğu Asya ülkesi arasındaki ilişkileri son on yılların en düşük seviyesine indirdi.

Çatışmalar, Tayland'ın Surin eyaletindeki 80'den fazla köyden ve yakın sınır bölgelerinden yaklaşık 40 bin kişinin tahliye edilmesine neden oldu.

Tayland Sağlık Bakanlığına göre, Tayland-Kamboçya sınırında meydana gelen askeri çatışmalarda 14 Taylandlı öldü, 46 kişi yaralandı.

Sınırda aylardır tırmanan gerginlik, Tayland'da bir siyasi krizin patlak vermesine katkıda bulundu. Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra görevden alındı.

Haziran ayında, Sinawatra, Kamboçya'nın fiili lideri ve mevcut başbakanın babası olan Hun Sen'i arayarak, tırmanan sınır gerginliklerini görüşmek istedi. Hun Sen, Tayland'ın eski başbakanı ve güçlü bir siyasi hanedanın lideri olan babası Thaksin Shinawatra ile yakın bağları olan ve ülkenin en zengin adamlarından biri olan Hun Sen ile yakın bağları bulunuyor.

TELEFONDA "AMCA" DİYE HİTAP ETTİ

Hun Sen, Paetongtarn'ın Tayland'ın güçlü ordusunu küçümsediği ve saygılı bir üslup kullandığı görülen telefon görüşmesinin kaydını yayınladı. Paetongtarn, Hun Sen'e “amca” diye hitap etti ve onun istediği her şeyi “ayarlayacağını” söyledi. Buna tepki olarak, binlerce protestocu Bangkok sokaklarına döküldü. Paetongtarn özür dilese de göreve gelmesinden bir yıl geçmeden, iktidar koalisyonu içinden de dahil olmak üzere istifa etmesi için baskı gördü.

Temmuz ayı başında, Tayland mahkemesi onu görevden uzaklaştırdı.