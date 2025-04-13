Yeni mumya keşfi ortaya çıkardı: İnsanlığın soy ağacı değişiyor!

Kuzey Afrika'da keşfedilen iki mumyadan elde edilen şok edici DNA bulguları, insanlık tarihinin soy ağacını yeniden yazabilir.



Almanya'daki Max Planck Enstitüsü'nden bilim insanları, günümüz Libya'sında ortaya çıkarılan bu antik mumyaların 7 bin yıl öncesine ait, daha önce bilinmeyen bir insan topluluğunun DNA'sını taşıdığını buldu.

ÇOK FARKLI VE BELİRGİN BİR GENETİK YAPI



Sahra Çölü'ndeki bu kayıp grup, bilim insanlarının Afrika'da bulmayı umduklarından çok farklı, belirgin bir genetik yapıya sahipti.



5 bin ila 14 bin 500 yıl önce bu çöl bölgesi, Yeşil Sahra olarak bilinen yemyeşil ve verimli bir alandı.

TAMAMEN İZOLE OLMUŞLAR



Bu durum bilim insanlarını, dünyanın bu bölgesindeki eski insanların Sahra Altı Afrika ve Ortadoğu'dan gelen diğer kabilelerle daha fazla etkileşime girmiş olabileceğine inanmaya yöneltti.



Ancak bu kayıp grubun Yeşil Sahra'ya göç eden diğer insan topluluklarından tamamen izole olduğu görülüyor.

