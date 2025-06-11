Yeni nesil, yüz yüze konuşmaktansa mesajlaşmayı tercih ediyor

Yüz yüze iletişim, genç nesil için artık ikinci planda kalıyor. Yapılan bir araştırmaya göre, Y kuşağı (millennials) ve Z kuşağından genç yetişkinlerin yaklaşık yüzde 70’i, arkadaşlarıyla iletişim kurarken mesajlaşmayı yüz yüze konuşmaya tercih ediyor.



İş çözümleri sağlayıcısı LivePerson tarafından yapılan ve 18-34 yaş arası 4 binden fazla genç yetişkinin katıldığı küresel anket, gençlerin dijital iletişimi ne derece benimsediğini gözler önüne seriyor. Özellikle İngilizce konuşulan ülkelerde bu oran daha da yüksek: ABD ve Birleşik Krallık’ta gençlerin yüzde 74’ü, dijital yollardan iletişim kurmayı tercih ediyor.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN YÖNTEM MESAJLAŞMA

ABD, İngiltere, Avustralya, Fransa, Almanya ve Japonya’da bağımsız araştırma şirketi Survata tarafından gerçekleştirilen araştırmada, dijital iletişimde en çok tercih edilen yöntem açık ara mesajlaşma.

Katılımcıların yüzde 73’ü (ABD) ve yüzde 74’ü (İngiltere), arkadaşlarıyla mesaj yoluyla iletişim kurduğunu belirtti. Küresel ortalama ise %69 civarında.



Araştırmanın ortaya koyduğu diğer ilginç veriler ise gençlerin telefonlarına olan bağımlılıklarını gözler önüne seriyor:



Katılımcıların yüzde 62’si dışarı çıkarken cüzdanlarını unutmayı, telefonlarını unutmaktan daha tercih edilebilir buluyor.

Ayrıca katılımcıların yüzde 70’i telefonlarını uyurken hemen yanlarında bulunduruyor. Yarısından fazlası ise, gece uyanınca telefonlarını kontrol ettiklerini söylüyor.

Katılımcıların yüzde 66’sı tuvalete giderken bile telefonunu yanında götürüyor.

Gençler, telefon kullanımına geleneksel olarak hoş karşılanmayan ortamlarda bile sıcak bakıyor. Ankete katılanların yüzde 42’si yemek masasında, yüzde 28’i ise bir sohbet sırasında telefon kullanmanın sorun olmadığını düşünüyor.



Ayrıca ankete katılan gençlerin yaklaşık yüzde 70’i, gelecekte tüm alışverişlerin çevrim içi yapılacağını düşünüyor. Çoğu, bir ürün ya da hizmetle ilgili yardıma ihtiyaç duyduklarında teknolojiyi kullanmayı tercih ediyor.