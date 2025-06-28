Yeni Ortadoğu planı mı? İsrailli bakan, Abraham Anlaşmaları için ABD'ye gidiyor

Dermer'in, Trump'ın ekibiyle "Abraham Anlaşmaları'nın" Suudi Arabistan'ın da dahil edilerek genişletilmesi, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve İran'a 12 gün boyunca süren saldırılar sonrası son durumu görüşeceği iddia edildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun temmuz ortasında ABD'ye düzenlemesi beklenen ziyaretin de görüşmelerde ele alınacağı belirtildi. İsrail basınında, Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'de 2 hafta içerisinde ateşkesin sağlanması, bölge ülkeleriyle normalleşmeyi hedefleyen Abraham Anlaşmaları'nın Suriye ve Suudi Arabistan'ı da kapsayacak şekilde genişletilmesi ve Batı Şeria'da sınırlı İsrail egemenliğine dayalı iki devletli bir çözüme ulaşılması” konusunda anlaşmaya vardığı ileri sürülmüştü.

TEL AVİV'DE DİKKAT ÇEKEN PANKART



ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, yakın zamanda Abraham Anlaşmaları'na taraf olan ülkelerle ilgili büyük duyuru yapacaklarını belirtmişti.



Tel Aviv'de ortada Trump, iki yanında Netanyahu ve Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, çevrelerinde ise bölge ülkelerinin liderlerinin fotoğrafları bulunan ve "Yeni Ortadoğu İçin Yeni Bir Şans" ifadelerine yer verilen görsel, büyük elektronik panoya yansıtılmıştı.



Netanyahu, İran'a saldırıların sona ermesinin "normalleşme anlaşmalarının önemli ölçüde genişletilmesi için bir fırsat sunduğunu" iddia etmişti.



ABRAHAM ANLAŞMALARI NEDİR?



İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasındaki diplomatik ilişkileri normalleştiren Abraham Anlaşmaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminde, Beyaz Saray'da düzenlediği resmi bir törenle 15 Eylül 2020’de imzalandı.



Normalleşme adımları aynı yıl içerisinde genişleyerek Fas ve Sudan’a da ulaştı.