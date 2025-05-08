Yeni papa ABD'li Kardinal Robert Prevost oldu

YENİ PAPA'NIN İLK KONUŞMASINDA "BARIŞ" VURGUSU



Yeni Papa 14. Leo, ilk konuşmasında barış vurgusu yaptı. Konuşmasında Papa Franciscus'u da anan Papa Leo, diyaloglarla köprülerin kurulması gerektiğini belirtti.



Uzun yıllar görev yaptığı Peru'ya özel selam gönderen Papa Leo, acı çekenlere yardım eden bir Kilise için birlikte yürüyeceklerini söyledi.



Bu arada, yeni Papa'nın 133 kardinalden en az üçte ikisinin (89) oyunu alarak seçildiği biliniyor.



Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda dumanın çıkmasını bekleyen pek çok kişi, dumanın renginin beyaz olduğunu görünce büyük sevinç yaşadı, bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.



Katolik Kilisesi'ndeki 266 Papa'dan bugüne kadar 200'den fazlası İtalyan olurken, en son 2013 yılındaki Konklav'da ilk kez Amerika kıtasından bir Papa seçilmiş ve Arjantinli olan Papa Franciscus olmuştu.

TRUMP: ABD İÇİN BÜYÜK BİR ONUR



ABD Başkanı Donald Trump, "Yeni Papa'yı tebrik ediyorum. ABD için büyük bir onur. Papa Leo ile görüşmek için sabırsızlanıyorum, çok anlamlı olacak" dedi.



PAPA 14. LEO KİMDİR?



Gerçek adı Robert Francis Prevost. Tarihteki ilk ABD'li Papa, 69 yaşında. Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentinde doğdu.



Yıllarca Güney Amerika ülkesi Peru'da misyonerlik yaptı. Peru'nun Chiclayo kentinin emekli başpiskoposu.



2023'te Papa Francis tarafından kardinal ilan edildi. Aynı zamanda Latin Amerika Papalık Komisyonu'nun başkanlığını da yürütüyordu.