Yeni Papa hakkında bilinmesi gereken 10 şey
Yeni Papa 14'üncü Leo, Papa Francis'in ölümünün Vatikan'daki ardından üçüncü oylamada seçildi. Peki Robert Francis Prevost kimdir? Yeni papa hakkında neler biliyoruz?
Papa 14'üncü Leo adını alan Kardinal Robert Francis Prevost, Amerika'dan seçilen ilk papa.
69 yaşındaki Şikagolu isim, küresel deneyime sahip bir lider olarak tanınıyor. Kariyerinin büyük bir kısmını Güney Amerika'da misyoner olarak geçirdi ve son olarak Vatikan'ın piskopos atamalarından sorumlu güçlü bir ofisini yönetti.
CNN International'da yer alan habere göre seçilmesi merhum Papa Francis'in papalığının devamı anlamına geliyor ve Francis'in kilisede yaptığı reformların yanı sıra yoksulluk ve marjinalleştirilmiş insanlara odaklanmaya devam etmesi bekleniyor.
İşte yeni Amerikalı papa hakkında bilinmesi gereken 10 şey:
1. Amerikalı kardinaller arasında "en az Amerikalı" olanıydı
Prevost Şikago'da doğdu. Ancak sonunda yaşadığı ve çalıştığı Vatikan'da, ABD'li kardinaller arasında “en az Amerikalı” olarak görülüyordu.
10 yıl boyunca Peru'nun Trujillo kentinde çalıştı ve daha sonra 2014-2023 yılları arasında görev yaptığı bir başka Peru kenti olan Chiclayo'ya piskopos olarak atandı.
Akıcı bir şekilde İspanyolca ve İtalyanca konuşuyor. Her ikisini de Aziz Petrus Meydanı'nda halka yaptığı ilk konuşmasında sergiledi.
2. Papa Francis tarafından iyi karşılandı
CNN'in Vatikan muhabiri Christopher Lamb'e göre merhum Papa Francis ona saygı duyuyor ve onu çok önemsiyordu. Lamb, “Papa Francis'in onda bir şeyler gördüğü açıktı, onu yetenekli bir lider olarak görüyordu" dedi.
3. Augustinian tarikatının bir üyesi
Papa Leo, dünyanın dört bir yanına yayılmış olan Augustinus tarikatının bir üyesi. 10 yıldan fazla bir süre tarikatın başrahibi olarak tarikatı yönetti.
Yeni Papa ilk sözlerinde Aziz Augustine'in oğlu olduğunu söyledi ve onun ünlü sözünü alıntıladı: “Sizin için ben bir piskoposum, sizinle birlikte, her şeyden önce ben bir Hıristiyanım. Bu, kilise hiyerarşisindeki tüm insanların, liderlerden sıradan üyelere kadar, birlikte yürüdüğü fikrini yansıtmaktadır."
4. Güçlü bir liderlik deneyimine sahip
Papa Francis, Prevost'u, piskopos adaylarını değerlendirmek ve yeni atamalar için tavsiyelerde bulunmakla görevli Piskoposlar Manastırı'nın başkanlığına atadı. Prevost ayrıca Latin Amerika Papalık Komisyonu'nun başkanlığını da yürüttü.
CNN'in Vatikan analisti Elise Allen, “Çok genç yaşlardan itibaren liderlik rollerine atandı. Sakin ve dengeli, eşitlikçi ve yapılması gerektiğini düşündüğü şeyler konusunda çok net biri olarak görülüyor. Ama bunu gerçekleştirmeye çalışırken aşırı zorlayıcı değil” diye konuştu.
5. Misyoner bir odağı var
Prevost Roma'daki liderlik görevine başladıktan kısa bir süre sonra Vatikan Haber'e verdiği bir röportajda, “Kendimi hala bir misyoner olarak görüyorum. Her Hristiyan gibi benim mesleğim de misyoner olmak, nerede olursa olsun İncil'i duyurmaktır” demişti.
Bir röportajında Peru'da geçirdiği zamanın kendisini en çok şekillendiren yaşam deneyimi olduğunu söylemişti. Allen, “Batı'dan olmasına rağmen, küresel bir kilisenin ihtiyaçlarına çok özen gösterecek biri. Kilise kariyerinin yarısından fazlasını Peru'da misyoner olarak geçirmiş birinden bahsediyoruz” dedi.
6. Aynı zamanda Peru vatandaşı
Leo, Amerika Birleşik Devletleri ve Peru'nun çifte vatandaşı. Peru'nun Ulusal Göçmen Kayıtlarına göre Amerika doğumlu Papa Ağustos 2015'te Peru vatandaşlığına geçti. Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte onun seçilmesini “Peru ve dünya için tarihi bir an” olarak nitelendirdi.
7. Papalık unvanı yoksullara bağlılığı yansıtıyor
Leo adını alan son papa olan Papa 8'inci Leo, yoksulların yanında yer alan ve işçileri savunan bir papaydı. 1878-1903 yılları arasında papalık yapan 8'inci Leo, işçi haklarına ve Katolik sosyal doktrinine güçlü bir vurgu yapmıştı. Bu nedenle yeni papa için bu ismin seçilmesi güçlü bir ifade oluşturuyor.
8. Merkezci bir birleştirici olarak görülüyor
Kilisenin yönü ve daha kapsayıcı bir küresel kiliseyi teşvik etme süreci konusunda Francis ile aynı çizgide, ancak kendi adamı olarak liderlik etmesi bekleniyor.
Leo'nun göç ve yoksulluk gibi sosyal konularda daha ilerici olması, ancak Katolik doktrininin ahlaki konularında ılımlılarla daha uyumlu olması bekleniyor. Kardinaller Meclisi'nde üçte iki çoğunluğu elde edebilmek için, daha ılımlı ya da muhafazakar üyeler arasında bile geniş bir çekiciliğe sahip olması gerekirdi.
9. Villanova'da matematik okudu
Prevost, Pensilvanya'daki Villanova Üniversitesi'nden matematik alanında lisans derecesi almış ve Şikago'da Katolik İlahiyat Birliği'nden teoloji diploması almaya devam etti.
Daha sonra kanon hukuku eğitimi almak üzere Roma'ya gönderildi ve kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Peru Trujillo'daki papaz okulunda kanon hukuku dersleri verdi.
10. Tenis hayranı
Prevost, kardinal olduktan kısa bir süre sonra Augustinian Order ile yaptığı bir röportajda “Kendimi oldukça amatör bir tenis oyuncusu olarak görüyorum. Peru'dan ayrıldığımdan beri antrenman yapmak için çok az fırsatım oldu, bu nedenle korta geri dönmeyi dört gözle bekliyorum” dedi.
Prevost ayrıca boş zamanlarında okumayı, yürümeyi ve yeni ve çeşitli yerlere seyahat etmeyi sevdiğini söyledi.
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