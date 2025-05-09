Yeni Papa hakkında bilinmesi gereken 10 şey

Papa 14'üncü Leo adını alan Kardinal Robert Francis Prevost, Amerika'dan seçilen ilk papa.

69 yaşındaki Şikagolu isim, küresel deneyime sahip bir lider olarak tanınıyor. Kariyerinin büyük bir kısmını Güney Amerika'da misyoner olarak geçirdi ve son olarak Vatikan'ın piskopos atamalarından sorumlu güçlü bir ofisini yönetti.

CNN International'da yer alan habere göre seçilmesi merhum Papa Francis'in papalığının devamı anlamına geliyor ve Francis'in kilisede yaptığı reformların yanı sıra yoksulluk ve marjinalleştirilmiş insanlara odaklanmaya devam etmesi bekleniyor.

İşte yeni Amerikalı papa hakkında bilinmesi gereken 10 şey:

1. Amerikalı kardinaller arasında "en az Amerikalı" olanıydı

Prevost Şikago'da doğdu. Ancak sonunda yaşadığı ve çalıştığı Vatikan'da, ABD'li kardinaller arasında “en az Amerikalı” olarak görülüyordu.

10 yıl boyunca Peru'nun Trujillo kentinde çalıştı ve daha sonra 2014-2023 yılları arasında görev yaptığı bir başka Peru kenti olan Chiclayo'ya piskopos olarak atandı.

Akıcı bir şekilde İspanyolca ve İtalyanca konuşuyor. Her ikisini de Aziz Petrus Meydanı'nda halka yaptığı ilk konuşmasında sergiledi.

2. Papa Francis tarafından iyi karşılandı

CNN'in Vatikan muhabiri Christopher Lamb'e göre merhum Papa Francis ona saygı duyuyor ve onu çok önemsiyordu. Lamb, “Papa Francis'in onda bir şeyler gördüğü açıktı, onu yetenekli bir lider olarak görüyordu" dedi.

3. Augustinian tarikatının bir üyesi

Papa Leo, dünyanın dört bir yanına yayılmış olan Augustinus tarikatının bir üyesi. 10 yıldan fazla bir süre tarikatın başrahibi olarak tarikatı yönetti.

Yeni Papa ilk sözlerinde Aziz Augustine'in oğlu olduğunu söyledi ve onun ünlü sözünü alıntıladı: “Sizin için ben bir piskoposum, sizinle birlikte, her şeyden önce ben bir Hıristiyanım. Bu, kilise hiyerarşisindeki tüm insanların, liderlerden sıradan üyelere kadar, birlikte yürüdüğü fikrini yansıtmaktadır."