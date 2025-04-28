Yeni Papa için seçim süreci başlıyor: Konklav tarihi belli oldu

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis’in 26 Nisan Cumartesi günü defnedilmesinin ardından yeni Papa’yı seçme sürecinin ne zaman başlayacağı da belli oldu.

Vatikan, bugün bir açıklama yaparak Katolik Kilisesi kardinallerin Katoliklerin yeni liderini seçmek için 7 Mayıs’ta "konklav" adı verilen gizli kardinaller toplantılarına başlayacaklarını bildirdi.



Söz konusu tarih, Papa’nın defnedildiği cumartesi gününden bu yana yapılan ilk kardinaller toplantısında kararlaştırıldı. Kapalı kapılar arkasında bir araya gelen kardinaller, seçim sürecinin 7 Mayıs’ta başlamasına karar verdi.



“2 GÜNDEN FAZLA SÜREBİLİR”



Tüm dünyadan 80 yaşının altındaki yaklaşık 135 kardinalin konklava katılma ve Katoliklerin yeni ruhani liderine karar verme hakkı bulunuyor. 16'ncı yüzyılda inşa edilmiş olan ve konklavların gerçekleştirildiği Sistine Şapeli, bugün toplantı için hazırlıkların yapılabilmesi için turistlere kapatıldı.



Bundan önce 2005 ve 2013 yıllarında yapılan konklavların her biri iki gün sürmüştü. Öte yandan, İsveçli kardinal Anders Arborelius, bugün yaptığı açıklamada, bu toplantının biraz daha uzun sürebileceğini, çünkü Papa Francis tarafından atanan kardinallerin çoğunun daha önce hiç tanışmadığını belirtti. Arborelius, toplantıya katılacak 80 yaşın altındaki 135 kadar kardinale işaret ederek “Birbirimizi tanımıyoruz” dedi.

Vatikan’da düzenlenen son 10 konklavın ortalama süresi üç gün olmuştu.

