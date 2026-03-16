Yeni saldırı başlattı: İsrail, Beyrut'u bombalıyor
16.03.2026 02:45
İsrail, 2 Mart'tan bu yana Lübnan'ı bombalıyor.
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurmaya devam ediyor. Dahiye bölgesinde tahliye emri verilen 7 mahalle saatlerdir bombalanıyor. İsrail saldırılarında ölü sayısı 850'yi geçti.
İran Savaşı'nın ardından Lübnan'a da saldıran İsrail , 2 Mart'ta başlattığı yoğun bombardımanı sürdürüyor.
İsrail ordusu, başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye şiddetli hava saldırısı düzenledi.
Saldırının ardından şiddetli patlama sesi duyuldu, dumanlar yükseldi.
İsrail ordusu Hizbullah altyapısını hedef aldığını öne sürdü. Lübnan'da bugünkü saldırılar nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında ölü sayısı 850'yi, yaralı sayısı 2 bin 105'i aştı. 830 bin kişi ise tahliye edildi.