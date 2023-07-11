Yeni sıcaklık rekorları yolda | Temmuzun ilk haftası kaydedilen "en sıcak hafta" oldu

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), haziran ayında da halihazırda rekor sıcaklıkların yaşandığını belirterek ölçümlerden elde edilen ön verilere göre temmuzun ilk haftasının kaydedilen "en sıcak hafta" olduğunu duyurdu.



WMO açıklamasında “Karada ve okyanusta rekor kıran sıcaklıklar, ekosistemler ve çevre üzerinde potansiyel olarak yıkıcı etkilere sahip. (Rekor kıran sıcaklıklar) insan kaynaklı iklim değişikliğinin bir sonucu olarak Dünya'nın sisteminde meydana gelen geniş kapsamlı değişiklikleri vurguluyorlar.” ifadeleri yer aldı.



"DAHA EL NİNO’NUN BAŞINDAYIZ"



WMO İklim Hizmetleri Direktörü Prof. Christopher Hewitt, hava olayı El Nino’nun daha başlangıcında bu tür olağanüstü sıcaklıklar kaydedildiğini vurgulayarak “Bilinmeyen bir dönemdeyiz ve El Nino daha da geliştikçe daha fazla rekor bekleyebiliriz ve bu etkiler, 2024'e kadar uzayacaktır. Bu, gezegen için endişe verici bir haber.” dedi.



WMO, geçici analize göre 7 Temmuz'da ortalama (en sıcak ile en soğuk derecenin toplanıp ikiye bölünmesi) küresel sıcaklığın 17,24 santigrat derece olduğunu belirtip bunun, güçlü etkilere sahip El Nino yılı olan 16 Ağustos 2016'daki önceki rekor olan 16,94 °C'nin 0,3°C üzerinde olduğunu vurguladı.



BATI ABD, BATI RUSYA, BATI AVUSTRALYA’DA NORMALDEN SOĞUK BİR HAZİRAN



Avrupa Birliği’nin uzaydan Dünya gözlem programı Copernicus’un verilerine göre, rekor Haziran sıcaklıkları kuzeybatı Avrupa'da yaşandı.



Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Asya ve doğu Avustralya'nın bazı bölgeleri normalden önemli ölçüde daha sıcak olduğu ifade edildi.



Haziranın her yerde en sıcak olmadığını belirten WMO Batı Avustralya, Batı Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Rusya da dahil olmak üzere birkaç yerde Haziran ayının normalden daha soğuk olduğunun altını çizdi.



DOLAYLI ETKİLER



Deniz yüzeyi su sıcaklıklarının hem mayıs hem de haziran ayında rekor seviyede olduğu vurgulanan açıklamada, bu durumun balıkçılığın zarar görmesi, su buzullarının erimesi ve iklim üzerindeki gibi dolaylı etkilerine dikkat çekildi. Antarktika deniz buzulu, uydu gözlemlerinin başlamasından bu yana Haziran ayında ortalamanın yüzde 17 altına, en düşük seviyesine ulaştı ve bir önceki Haziran rekorunu önemli bir farkla kırdı.