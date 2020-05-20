Yeni tip corona virüs (Covid-19) hangi ülkeleri etkiliyor? (İnteraktif harita)

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19), dünya genelinde 5 milyon 17 binden fazla kişiye bulaştı. Virüs nedeniyle şu ana kadar 325 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi. Virüsün görüldüğü ülkelerin sayısı Türkiye dahil 210'u aştı.

ntv.com.tr 20.05.2020 - 17:44 | Son Güncelleme : 20.05.2020 - 17:46

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Dünya genelinde, Covid-19 bulaşan kişi sayısı 5  milyon 17 bini geçti, virüs nedeniyle şimdiye kadar 325 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan, son bir günde Covid-19'dan ölenlerin sayısı ABD'de 93 bin 653'e, İspanya'da 27 bin 778'e, İngiltere'de 35 bin 341'e, İtalya'da 32 bin 169'a, Fransa'da 28 bin 22'ye yükseldi. Rusya'da ise vaka sayısı 300 bini aştı.

Sağlık Bakanlığı, dün itibariyle Türkiye'de 152 bin 515 corona virüs vakasının görüldüğünü ve 4 bin 199 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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