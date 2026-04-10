Yeni Venezuela liderinden "geçmişteki hataları düzeltme" sözü

ABD özel kuvvetlerinin 3 Ocak’ta başkent Karakas’a düzenlediği operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro 'nun New York’a kaçırılmasının ardından Venezuela 'da başlayan "değişim" devam ediyor.

Kamu işçileri maaş artışı talebiyle sokağa dökülürken, geçici olarak Maduro'nun koltuğuna oturan eski yardımcısı Delcy Rodriguez Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te çeşitli sektörlerden temsilcilerle bir araya geldi.

Rodriguez, geçmiş yönetimlere atıf yaparak "Aynı zamanda geçmişteki hatalarımızı düzeltmemizi istiyorum, onları kabul ediyoruz, düzeltme sözü veriyoruz ve tekrar etmememizi rica ediyorum." ifadesini kullandı.

Venezuela'nın ekonomisini güçlendirmek için var güçleriyle çalıştıklarını dile getiren Geçici Devlet Başkanı Rodriguez "Ekonomik ablukayla geçen bir on yıldan geliyoruz ancak kendi çabamızla büyümeyi, istikrarı ve kademeli bir iyileşmeyi başardık." diye konuştu.

Rodriguez, 1 Mayıs'ta maaşlarda düzenlemeye gideceklerini vurgulayarak, şunları söyledi: "1 Mayıs'ta bir artış yapacağımızı duyuruyorum. Belirttiğimiz üzere bu, sorumlu bir artış olacak. Aynı zamanda yakın gelecekte, Venezuela maaş iyileştirmelerinin ve çalışan gelirlerinin sürdürülebilirliğini sağlayacak daha fazla kaynağa sahip oldukça, bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz."

Ülkedeki kaynakların Venezuela halkının refahı için kullanılacağını kaydeden Rodriguez, "Birlik içinde çalışarak yolumuza devam ediyoruz. Bugün çalışma hayatı, devletin modernleşmesi, üretim ve sosyal koruma alanlarında yeni adımlar atıyoruz." değerlendirmesini yaptı.