Yeni yasaya ilk onay: Siyasi parti ve şirketlerin üst kadrosunda kadın-erkek sayısı eşitlenecek

İspanya'da toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı önemli bir adım atıldı.

Madrid hükümeti, siyasette ve iş dünyasındaki üst düzey yönetim kadrolarında kadın-erkek sayısına eşitlik getirilmesini öngören yasa tasarısı Meclisten ilk onayını aldı.



Azınlık sol koalisyon hükümetinin girişimiyle Meclise getirilen "kadın ve erkeklerin eşit temsili" ile ilgili yasa tasarısı, muhalefetteki sağ görüşlü partilerin (PP, Vox ve UPN) 171 "hayır" oyuna karşı 177 "evet" ile kabul edildi.



Tasarının parlamentonun üst ve alt kanatlarındaki sürecin tamamlanmasının ardından yasalaşarak, ağustos başında yürürlüğe girmesi bekleniyor.



Tasarı gereği siyasi partilerin seçim listelerinde, Mecliste ve Senatoda, Anayasa Mahkemesi ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda, ayrıca şirketlerin üst düzey yönetim kadrolarında kadın ve erkek sayılarının eşitlenmesi istenecek.



ANCAK KADINLAR YÜZDE 50'Yİ GEÇEBİLİR

Kadınlardan yana pozitif ayrımcılığı getirecek tasarıyla bu kurum, kuruluş ve şirketlerde yüzde 50'nin üzerinde temsil hakkı sadece kadınlar için geçerli olacak. Erkeklerin sayısının ise yüzde 50'yi geçmesi halinde bu oranın kadınlar lehine düzeltilmesi gerekecek.



Eşitlik Bakanı Ana Redondo, tasarıyla İspanya'daki "tarihsel bir adaletsizliğin ortadan kaldırıldığını, kadınlara liyakat ve yetenekleri sayesinde sorumluluk gerektiren pozisyonlara ulaşma fırsatlarının olması gerektiği gibi düzenlendiğini" söyledi.



Senatoya gönderilen tasarının son olarak 23 Temmuz'da Mecliste bir kez daha oylanması, kabul edilmesi ve yürürlüğe girmesi bekleniyor.