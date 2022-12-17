Yeni yıl süsleri alev alan restoranda yangın paniği

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan bir restoranda alev alan yeni yıl süsleri yangına neden oldu. Restoranda bulunanlar panik içerisinde kaçışırken, yangında 2 kişi yaralandı.

Yeni yıl süsleri alev alan restoranda yangın paniği

'nin başkenti Londra'da West End bölgesindeki Mayfair semtinde bulunan bir restoranda çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edilirken, yangının restorandaki süslerinin alev alması sonucu çıktığı bildirildi.

Londra İtfaiyesinden yapılan açıklamada, "Binanın içindeki yeni yıl süsleri yanıyordu ve ekipler gelmeden söndürülmüştü. Yaklaşık 300 kişi tahliye edildi ve itfaiye ekipleri içeride kimsenin olmadığından emin olmak için arama yaptı. Olayda yaralanan 1 erkek ve 1 kadın, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi edildi" denildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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