Yeni yıla ilk o ülke girdi! Noel Adası'nda yılbaşı kutlaması

Yeni yıla ilk olarak giren ülke coğrafi konumu sebebiyle Kiribati oldu.

Noel Adası olarak da bilinen ve Mikronezya'daki Kiribati, UTC+14 saat diliminde yer alırken, Türkiye UTC+3 saat dilimindedir. Türkiye ile arasında 11 saatlik bir fark bulunan ülke yeni yıla TSİ ile 13.00'da girdi.