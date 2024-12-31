Yeni yıla ilk o ülke girdi! Noel Adası'nda yılbaşı kutlaması

Noel Adası olarak da bilinen ve Mikronezya'daki Kiribati ada ülkesinin bir parçası olan Kiritimati 2025’e girdi.

Yeni yıla ilk o ülke girdi! Noel Adası'nda yılbaşı kutlaması

Yeni yıla ilk olarak giren coğrafi konumu sebebiyle Kiribati oldu.

Noel Adası olarak da bilinen ve Mikronezya'daki Kiribati, UTC+14 saat diliminde yer alırken, Türkiye UTC+3 saat dilimindedir. Türkiye ile arasında 11 saatlik bir fark bulunan ülke yeni yıla TSİ ile 13.00'da girdi.

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