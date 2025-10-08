Yeni Zelanda alarm veriyor: Okyanus hiç bu kadar ısınmamıştı

Okyanuslardaki ısınma rekor üstüne rekor kırarken bazı bölgeler alarm veriyor.



Yeni Zelanda çevresinde su sıcaklığının dünya ortalamasından yüzde 34 daha hızlı arttığı tespit edildi. Bölgedeki okyanus suyu sıcaklığının 1982 ve 2023 arasında her on yılda 0,16 ila 0,26 derece arttığı ölçüldü.



Güney Kutbu çevresindeki okyanus akıntılarındaki ısınmanın Yeni Zelanda'daki duruma yol açtığı düşünülüyor.



Okyanusların sera gazları sebebiyle ortaya çıkan enerjinin yüzde 90'ını emdiği biliniyor. Okyanusların üst katmanlarının hızla ısınmasına yol açan bu enerji, insanlığın bir yıldaki elektrik tüketiminin tam 150 katı.



Bilim insanları bu durumun doğrudan insan kaynaklı olduğuna vurgu yapıyor.

OKYANUS ISINMASININ ETKİLERİ



Okyanuslardaki ısınma deniz canlılarının ölmesine, aşırı sıcaklık farklarına, fırtına ve kasırgaların artmasına yol açıyor.



Grönland ve Güney kutbunda yılda bir trilyon ton kutup buzunun eridiğini vurgulayan bilim insanları, bu durumun deniz seviyesinde yükselişe yol açtığını hatırlatıyor.



Araştırmacılar net sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşılıncaya kadar okyanuslardaki ısınmanın devam edeceği konusunda uyarıyor.