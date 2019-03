Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ülkesinde camileri hedef alan silahlı saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Ardern saldırılarda 40 kişinin öldüğünü 20'si ağır 48 kişinin de yaralandığını söyledi.

Dört kişinin gözaltına alındığını belirten Ardern'in açıklamasından satır başları;

Güvenlik tehdit seviyesi yükseğe çıkarıldı, güvenlik önlemleri artırıldı. En uygun şekilde tepki veriyoruz. Sınırlarımız içerisinde Christchurch bölgesinde bütün uçuşlar durduruldu. Sağlık hizmetleri devam edecek



Christchurch'teki yetkililer ve cami imamıyla da görüştüm. Yeni Zelanda bir mesaj paylaşmamı bekliyor. Bu insanların yuvası Christchurch'tü. Birçokları için doğum yerleri değildi. Bu insanlar Yeni Zelanda'yı seçtiler. Birçokları için güvenlik içinde yaşamak için geldikleri bir yerdi.



Bu olayın nasıl olduğunu anlayamayanlar için şunu söylemek istiyorum; biz nefretin kucak açtığı bir yer değiliz. Bu saldırının burada yapılma nedeni; bizim ırkçılık ve nefretle ilgimizin olmaması. Biz her zaman çeşitlilik, dostluk, iyilik ve ortak değerlerimizi paylaşmamızla kucak açan bir ülkeyiz. Değerlerimiz bu saldırıyla kesinlikle sarsılmayacak.



Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin ideolojisinin en sert şekilde lanetleneceğinden emin olabilirsiniz. Şu anda gözaltında olan kişilerin güvenlik-istihbaratın takip listesinde olan kişiler değil.



Buradaki ırkçı saldırıyla ilgili olarak her türlü aşırı ideolojiye karşı tetikte olmalıyız. İstihbaratımızdan gelen açıklamalara bakarsak tehdiin nereden geldiğinin önemi yok. Tehditlere odaklanıyoruz, aşırıcılıkla mücadele devam edecektir.



Tarihte benzeri görülmemiş bir saldırı ile karşı karşıyayız. Biz bu tarz aşırıcılıkları reddedeceğiz. Burası bu tarz ideolojilerin yeri değil. Yeni Zelanda'nın profili bu olay sonrası değişmeyecek.



Şu andaki bilgiye göre gözaltındaki saldırganlar Avustralya'da da her hangi bir takip listesinde değil.



Şu anda 4 kişi gözaltında. Saldırganlarla birlikte çalışan kişiler olabilir. Polis ekipleri son derece aktifler.