Yeni Zelanda iş gücü açığını kapatmak için geçici işçi almanın yollarını arıyor

Ada ülkesi Yeni Zelanda'da yaşanan iş gücü açığı hükümeti yeni yollar aramaya yöneltti.

Göç Bakanı Michael Wood, göçmenlik yasalarında bazı değişiklikler yaparak küresel iş gücü açığından en çok etkilenen sektörlerde çalıştırılmak üzere 12 bin geçici işçi almayı hedeflediklerini söyledi.

Bunun yanı sıra, göçmenlerin en çok çalıştığı yaşlı bakımı, inşaat, alt yapı, et ve deniz ürünleri işletmesi, turizm ve hizmet sektörü gibi iş alanlarında ücretlendirme kurallarında esnemeye gidileceği kaydedildi.

İş gücü açığının farklı sektör ve seviyelerde birçok yerde görüldüğüne dikkat çeken Bakan Wood, bazı işçiler için vize sürelerinin 6 aya kadar uzatılacağını belirtti.

Yaklaşık 5 milyon nüfusu bulunan Yeni Zelanda, her yıl yurt dışından 50 bin iş gücüne ihtiyaç duyuyor.

Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya'da havalimanlarındaki personel yetersizliği nedeniyle özellikle büyük şehirlerdeki havalimanlarında uzun bekleme süreleri ve yer yer kaos yaşanmaya başladı.

ALMANYA TÜRKİYE'DEN İŞÇİ ALACAK



Geçtiğimiz günlerde Almanya'da benzer bir karar alarak havalimanlarına Türk işçi getirilmesi için onay çıkmıştı. Yaklaşık 7 bin 200 Türk işçiye "hızlı vize" verileceği açıklanmıştı.