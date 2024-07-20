Yeni Zelanda, İsrail'in Filistin devletini reddetme kararından derin endişe duyuyor

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı İsrail Parlamentosu'nun Filistin devletinin kurulmasına karşı oy kullanmasından “derin endişe” duyduğunu belirtti. Eski Başbakan Hipkins, İsrail'in Gazze'deki savaşı sona erdirmeye yönelik uluslararası hukuki çabaları desteklemek için daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi.

Yeni Zelanda, İsrail'in Filistin devletini reddetme kararından derin endişe duyuyor

, 'in " devleti" kararından endişeli.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, İsrail Parlamentosu Knesset'in Filistin devletinin kurulmasına karşı oy kullanmasından “derin endişe” duyduğunu belirtti.

“Sadece iki devletin barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayabileceği siyasi bir çözüm şiddet döngüsünü sona erdirecektir” diyen bakanlık, ‘Bu hedefi gözden kaçırmamalıyız’ diye ekledi.

Eski Başbakan Chris Hipkins, hükümetin “Gazze'deki savaşı sona erdirmeye yönelik uluslararası hukuki çabaları desteklemek için daha fazlasını yapması gerektiğini” söyledi.

Hipkins, sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Uluslararası Adalet Divanı'nın son kararı İsrail'in yasadışı işgalini lanetleyen bir iddianamedir. Yeni Zelanda geçmişte olduğu gibi bu konuda da sesini yükseltmelidir” diye yazdı.

İsrail parlamentosu Knesset, perşembe günü 9'a karşı 68 oyla, Filistin devletinin kurulmasını reddeden bir kararı kabul etti.

Kararda bir Filistin devletinin İsrail için “varoluşsal bir tehdit” olacağı öne sürüldü.

Muhalefetteki Yeni Umut-Birleşik Sağ Partisi tarafından sunulan önerge, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun koalisyonundaki bazı partiler ve eski Savaş Kabinesi Bakanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi tarafından desteklendi. 

Almanya, İsrail meclisinin Filistin devletini reddetmesinden endişeli

Almanya, İsrail meclisinin Filistin devletini reddetmesinden endişeli

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Haliç'te dehşet anları! Selfie çekerken köprüden düştü

DÜNYA HABERLERİ

Bangladeş'te 163 kişinin öldüğü protestolar sona erdi

Bangladeş'te 163 kişinin öldüğü protestolar sona erdi

Trump: "Yeni bir gün ve Biden yarıştan çekildiğini unuttu"

Trump: "Yeni bir gün ve Biden yarıştan çekildiğini unuttu"

İsrail güçlerine saldırı: Gazze'deki zulme tepki gösteren Kanada vatandaşı öldürüldü

İsrail güçlerine saldırı: Gazze'deki zulme tepki gösteren Kanada vatandaşı öldürüldü

290 gündür devam eden saldırılar: Gazze'de can kaybı 39 bini aştı

290 gündür devam eden saldırılar: Gazze'de can kaybı 39 bini aştı

Brüksel'de 290 balonla eylem: AB'nin Gazze politikaları protesto edildi

Brüksel'de 290 balonla eylem: AB'nin Gazze politikaları protesto edildi

Trump: "Kim Jong-un'u beyzbol maçına götürmek istiyorum"

Trump: "Kim Jong-un'u beyzbol maçına götürmek istiyorum"

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...