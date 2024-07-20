Yeni Zelanda, İsrail'in Filistin devletini reddetme kararından derin endişe duyuyor

Yeni Zelanda, İsrail'in "Filistin devleti" kararından endişeli.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, İsrail Parlamentosu Knesset'in Filistin devletinin kurulmasına karşı oy kullanmasından “derin endişe” duyduğunu belirtti.

“Sadece iki devletin barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayabileceği siyasi bir çözüm şiddet döngüsünü sona erdirecektir” diyen bakanlık, ‘Bu hedefi gözden kaçırmamalıyız’ diye ekledi.



Eski Başbakan Chris Hipkins, hükümetin “Gazze'deki savaşı sona erdirmeye yönelik uluslararası hukuki çabaları desteklemek için daha fazlasını yapması gerektiğini” söyledi.



Hipkins, sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Uluslararası Adalet Divanı'nın son kararı İsrail'in yasadışı işgalini lanetleyen bir iddianamedir. Yeni Zelanda geçmişte olduğu gibi bu konuda da sesini yükseltmelidir” diye yazdı.



İsrail parlamentosu Knesset, perşembe günü 9'a karşı 68 oyla, Filistin devletinin kurulmasını reddeden bir kararı kabul etti.



Kararda bir Filistin devletinin İsrail için “varoluşsal bir tehdit” olacağı öne sürüldü.

Muhalefetteki Yeni Umut-Birleşik Sağ Partisi tarafından sunulan önerge, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun koalisyonundaki bazı partiler ve eski Savaş Kabinesi Bakanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi tarafından desteklendi.