Yeni Zelanda'da 6.7 büyüklüğünde deprem
Yeni Zelanda'da 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Güney Adası olarak açıklandı.
Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Güney Adası olan 6.7 büyüklüğündeki depremin, yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.
Yeni Zelanda Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı, denizde güçlü akıntılar olabileceğini belirterek, vatandaşlara plajlardan ve denizden uzak durmaları uyarısında bulundu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Yeni Zelanda
- Deprem