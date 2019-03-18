Christchurch kentindeki iki camiye cuma namazı sırasında düzenlenen saldırıda ölen 9 Pakistan vatandaşı için bayraklar yarıya indirilirken ülkenin çeşitli noktalarında anma köşeleri oluşturuldu.



Pakistan Cumhurbaşkanı ile federal ve yerel hükümeti yöneticileri de hayatını kaybeden Pakistanlıların ailelerini ziyaret etti.



Pakistan Dışişleri Bakanlığı hayatını kaybedenlerin 6'sının Christchurch'te, 3'ünün ise Pakistan'da defnedileceğini açıkladı.



Cenazeleri almak ya da Yeni Zelanda'daki cenaze törenine katılmak isteyen terör kurbanlarının Pakistan'daki aileleri ise bugün Lahor kentinden kalkan uçakla Christchurch'e hareket etti.



Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Christchurch kentinde, Avustralya vatandaşı Brenton Tarrant'ın cuma namazı sırasında, Al Noor ve Linwood camilerine on dakika arayla düzenlediği terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

