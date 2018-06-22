İlişkili Haberler Yeni Zelanda Başbakanı Ardern doğum yaptı

Dün bir kız çocuğu dünyaya getiren Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in doğum sonrasında sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Başbakan Ardern, doğum sonrasında kişisel Instagram hesabından bebeğinin babası ve doğumuna katılan hemşire ile olan fotoğraflarını paylaştı. Ardern, fotoğraflara düştüğü notta 44,5 santimetre uzunluğunda ve 3,3 kilogram ağırlığında doğan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.



Doğumu gerçekleştiren Auckland Şehir Hastanesi çalışanlarına teşekkür eden Ardern, bebeğin adına henüz karar vermediklerini kaydetti.



Doğumun ardından 6 hafta izne çıkacak olan Adern'in yerine başkanlık görevini Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters yürütecek. Vekil başbakan bu süre içinde ulusal güvenlik gibi kritik konularda Ardern'in görüşüne başvuracak.



Ardern, eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto'nun ardından görevdeyken doğum yapan ikinci kadın başbakan olmuştu.

Butto, 1990 yılında başbakanlık görevini sürdürürken kızı Bahtiyar Botto Zerdari'yi dünyaya getirmişti.



Ardern'in bebeğinin doğum tarihi olan 21 Haziran, Benazir Butto'nun da doğum günüydü. Butto, 2007 yılında Ravalpindi'de seçim mitingi sırasında uğradığı bombalı suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

