Yeni Zelanda’da düşük ve ölü doğuma ücretli yas izni

Yeni Zelanda'da düşük ya da ölü doğan yapan kadınlar ve eşleri ücretli ölüm izni kullanmaya hak kazandı. Parlamento’da onaylanan yasanın aynı zamanda evlat edinme veya taşıyıcı annelik yoluyla çocuk sahibi olan anneleri de kapsadığı belirtildi.



Yasayı teklif eden Palemanto üyesi Ginny Andersen, Yeni Zelanda'da her dört kadından birinin düşük yaptığını ve yeni hükmün onlara "hastalık izni almak zorunda olmadan yas tutmalarına " imkan vereceğini belirterek, “Onların kederi bir hastalıktan değil, bir kayıpdan ileri geliyor. Kayıplarla başa çıkmak zaman alıyor" ifadelerini kullandı.

DÜNYADAKİ İKİNCİ ÜLKE OLDU



Bununla birlikte Yeni Zelanda Hindistan'ın ardından düşük ve ölü doğum iznini yürürlüğe koyan dünyadaki ikinci ülke oldu.



Parlemonta’da oybirliğiyle kabul edilen yasa, üç günlük yas izni veriyor.



Öte yandan Parlamento, bir yıl önce kürtajı suç olmaktan çıkaran ve kadınların 20 haftaya kadar hamileliğin sonlandırılmasına izin veren bir reform tasarısını kabul etmişti.

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