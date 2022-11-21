Yeni Zelanda’da oy kullanma yaşını 16’ya düşürmek için çalışmalar başladı

Başbakan Jacinda Ardern, Yeni Zelanda hükümetinin, bir yüksek mahkemenin mevcut 18 yaş sınırının ayrımcı olduğu ve gençlerin insan haklarını ihlal ettiğine karar vermesinin ardından, oy kullanma yaşını 16 olarak değiştirmek için bir yasa taslağı üzerinde çalıştığını açıkladı.

Ardern, yaş sınırının 16 olarak değiştirilmesini bizzat desteklediğini ancak konuyu meclise taşıyacağını söyledi. Ardern, “Oy kullanma yaşının 16’ya düşürülmesinin herkesin söz sahibi olabileceği bir parlamento ile sonuçlanacağı kanaatindeyiz" dedi.



YÜKSEK MAHKEME 18 YAŞ SINIRININ AYRIMCI OLDUĞUNA KARAR VERDİ

Diğer taraftan Ardern’in açıklaması, gençlerin iklim krizi gibi konularda oy kullanabilmesi gerektiğini savunan ve bir grup genç tarafından kurulan “Make It 16” tarafından açılan iki yıllık bir davanın ardından geldi. Mahkeme, 18 yaş sınırının gençlerin geleceğinde söz söyleme hakkını elinden aldığına ve ayrımcı olduğuna hükmetti. Bununla birlikte karar, parlamentonun artık genç seçmenlerin temel insan haklarını ihlal ettiği anlamına geliyor ve yasa koyucuları bir değişiklik düşünmeye zorluyor.



Yeni Zelandalı ergenler tarafından kurulan “Make It 16”, ülkede oy kullanma yaşının 16'ya düşürülmesini istiyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Make It 16’in direktörlerinden Caeden Tipler, "Bu tarihi bir an“Hükümet ve parlamento böylesine açık bir hukuki ve ahlaki mesajı görmezden gelemez. Oy kullanmamıza izin vermeliler” diye konuştu.

ULUSAL PARTİ YASA TASLAĞINI DESTEKLEMEYECEK



Öte yandan, Yeni Zelanda'daki seçim yasasında yapılacak değişiklikler parlamentoda yüzde 75 destek gerektiriyor, dolayısıyla bir değişikliğin yasalaşması için hem İşçi Partisi hem de muhalefetteki Ulusal Parti’nin desteği gerekiyor. Ulusal Parti tarafından yapılan açıklamada, "Diğer birçok ülkede oy kullanma yaşı 18'dir ve partimiz yaşı düşürmek için gerekli bir durum görmüyor” denildi.



Buna karşın iktidardaki İşçi Partisi, oy kullanma yaşının 16’ya düşürülmesi konusunda henüz bir net bir görüş belirtmezken, Yeşiller partisi ve Māori partisi yasayı destekleyeceklerini açıkladı.