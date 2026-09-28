Yeni Zelanda'da şaşkın fok yavrusunu polis ekipleri kurtardı

Yeni Zelanda polisinden yapılan açıklamaya göre, Wellington'daki Hutt Yolu'nda "kafası karışmış" gibi görünen yavru bir fokun tehlikeli şekilde karşıdan karşıya geçmeye çalıştığını fark edenler polise ihbarda bulundu.

Denize dönmeye çalışan minik fokun güvenli bir şekilde yuvasına ulaşmasını sağlamak üzere polis ekipleri ve Doğa Koruma Dairesi yetkilileri hemen harekete geçti. Organize bir çalışmanın ardından polis ekipleri foku alıp güvenli bir yere götürdü ve burada suya salıverdi.



“ŞAŞKIN FOK SEZONU”



Yeni Zelanda'yı çevreleyen sular, zaman zaman kıyıya çıkıp karada dolaşan bazı fok türlerine de ev sahipliği yapıyor.

Doğa Koruma Dairesi, bu hafta sonu karada fok görülme vakalarının yüzde 200 arttığını söylerken, yerel basın bu dönemi "şaşkın fok sezonu" olarak nitelendiriyor.

Polis, bölgede başıboş gezen fok görenlerin kendi başlarına duruma müdahale etmek yerine polise ihbarda bulunmaları yönünde çağrıda bulundu.