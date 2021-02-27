Yeni Zelanda’da tek vaka için 7 günlük karantina uygulaması

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkenin en büyük şehri olan Auckland'de tespit edilen tek corona virüs vakası nedeniyle kentte 7 günlük karantina ilan etti.

DHA 27.02.2021 - 14:15

Yeni Zelanda’da tek vaka için 7 günlük karantina uygulaması

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Yeni Zelanda'da yalnızca bir kişide koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine ülkenin en büyük şehri Auckland’de 7 gün karantina ilan edildi.

Basın toplantısı düzenleyen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern tedbirlerin yarın yürürlüğe gireceğini söyledi.

Ülkenin geri kalan kentinde halka açık alanlarda Seviye 2 kısıtlamalarına tabi olmaya devam edeceğini belirten Ardern, " Hepimiz bir daha olmaz hissine kapılıyoruz. Dikkat etmek zorundayız. Birlikte bu sorunu da aşacağız" diye konuştu.

5 milyon nüfuslu Yeni Zelanda'da Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana toplam 2 bin 372 korona virüs vakası tespit edilirken, 26 kişi hayatını kaybetti.

Yeni Zelanda’da corona virüse karşı aşı uygulaması geçtiğimiz hafta Pfizer/BioNTech aşılarının ilk dozlarının uygulanmasıyla başlamıştı.

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