Yeni Zelanda’da yerli halkın ameliyat sıralarında öne alınmasına tepki

Yeni Zelanda’nın Auckland şehrinde, bazı kliniklerin ameliyat bekleme sırası için kullandığı algoritmada, hastaların ne kadar süredir beklediği, ekonomik durumu, nerede yaşadığı gibi faktörlerin yanı sıra etnisitenin de hesaba katıldığı ortaya çıktı.



Söz konusu sistemde başta Maoriler olmak üzere Pasifik etnik gruplarına öncelik verildiği, beyaz Yeni Zelandalılar ve diğer etnik grupların ise alt sıralara koyulduğu anlaşıldı.



Yeni Zelanda ZB radyosunun, etnik ayrımcılığı ortaya çıkarmasının ardından klinikler, algoritmanın geçmişten bu yana süregelen kamu sağlığı sistemindeki eşitsizliklerin dengelenmesi amacıyla uygulandığını savundu.

BAŞBAKAN'DAN TALİMAT

