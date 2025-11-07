Yenidoğanlarda beyin hasarı erken tespit edilebilecek

İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi uzmanları, yenidoğanların beyinlerini yüksek hassasiyetle görüntülemek için yeni bir teknoloji geliştirdi.

"Theo" adlı üç haftalık bebek üzerinde test edilen başlık, yüzücü bonesini andırıyor. Ultrason ve optik tomografi teknolojileriye donatılan başlık ile bebeklerin beynindeki oksijen seviyesi büyük bir hassasiyetle takip edilebiliyor.

“FUSION” adı verilen teknoloji sayesinde yenidoğanlarda oluşması muhtemel beyin hasarı erkenden tespit edilebilecek.

HAYAT BOYU ENGELLİ KALMANIN ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR

Doğum sırasında beynin yeterli oksijen alamamasıyla ortaya çıkan Hipoksi, bebeklerin hayat boyu engelli kalmasına yol açan nedenler arasında yer alıyor. Bu durum epilepsi ya da serebral palsi gibi durumlara da yol açabiliyor.

Mevcut izleme yöntemleri hasarın uzun vadedeki etkilerini öngörmekte yetersiz kalıyor. Erken teşhis ile tedavi ve destekleyici müdahalenin daha hızlı başlatılması hedefleniyor.

Denemeleri sürdüren bilim insanları başlığın maliyetini düşürmeyi hedefliyor.