"Yeşil Kart'tan daha iyisi": ABD'de Altın Kart dönemi resmen başladı

ABD Başkanı Donald Trump, göç politikalarının devamı olan "Altın Kart" uygulamasını resmen başlattı.

Trump'ın bildirdiğine göre yeni program, başvuruculara Yeşil Kart'la benzer şekilde yaşama ve çalışma izni veriyor.

Haberi Beyaz Saray'da duyuran Trump, yeni uygulama için şunları söyledi: "Benim için de ülke için de çok heyecan verici. Bu temelde Yeşil Kart ancak daha iyisi. Daha güçlüsü."

İlk olarak şubat ayında duyurulan Altın Kart programı, ABD'ye yatırım yapanlara kalıcı oturum sağlıyor. ABD yönetiminin yayımladığı karar metnine göre programa başvurmak için 15 bin dolar ödenmesi gerekiyor.

GERİ ÖDEME YOK

Başvurunun onaylamasının ardından ülkeye en az 1 milyon dolarlık yatırım yapılması şartı var. Ancak onay alınmazsa ilk etapta ödenen 15 bin dolar geri alınamıyor.

Diğer yandan işletmelerin çalışanlarına sponsor olmaları durumunda 2 milyon doların yanı sıra ek ücretler ödemeleri gerekiyor.

Altın kart, doğrudan vatandaşlık hakkı sunmuyor ancak kalıcı oturum izni sağlıyor ve vatandaşlık başvurusunu kolaylaştırıyor. Başvuruların onay alması haftalar sürebiliyor ve başvuranlar mülakata da alınabiliyor.

PLATİN KART NE İŞE YARIYOR?

Altın Kart'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, özel vergi avantajları sunan "platin" kart da yakında 5 milyon dolara satışa sunulacak. Bu da başvuranlara, "ABD'de 270 güne kadar kalabileceklerini ve ABD dışından elde ettikleri gelir üzerinden ABD vergilerine tabi olmayacaklarını" vaat ediyor.

ŞİMDİDEN 10 BİN KİŞİ BAŞVURDU

Reuters haber ajansının aktardığına göre ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, şimdiden 10 bin kadar kişinin Altın Kart başvurusu yaptığını açıkladı. Lutnick, Altın Kart'ı, "bir Amerikalı'dan daha az para kazanan ve kendileri veya aile üyeleri kamu yardımı alan" Yeşil Kart sahipleriyle karşılaştırdı.

NEDEN ELEŞTİRİLYOR?

Yeni başlatılan programa tepkiler de var. Demokratlar bu uygulamayı "varlıklı kişilere adil olmayan şekilde yarar sağladığı" gerekçesiyle eleştiriyor.

Göç politikalarını sertleştiren Trump, göreve geldiğinden bu yana ABD'de yasa dışı kalan binlerce kişiyi sınır dışı etti. Haziran ayında alınan kararla Afganistan, Myanmar, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen'den ülkeye göçmen girişi durduruldu.

Washington'da geçtiğimiz hafta iki Ulusal Muhafız, bir Afgan vatandaşı tarafından vuruldu. Bu saldırı sonrası Trump yönetimi tüm sığınma başvurularını durdurdu.

75 BİN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin verilerine göre Trump'ın göreve gelmesinden bu yana geçen 9 ayda 75 bin kişi, kötü şöhretli göçmenlik dairesi (ICE) tarafından gözaltına alındı.

ICE'ın yasaları çiğnediği ve insan haklarına aykırı yöntemler kullandığı gerekçesiyle sık sık eleştiriliyor.