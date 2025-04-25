Yetenek Sizsiniz yıldızı tecavüz iddiasıyla yargılanıyor
Yetenek Sizsiniz İngiltere yarışmasıyla ünlenen Andrew Johnston'ın iki kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi.
2008 yılında katıldığı Yetenek Sizsiniz yarışmasında ikinci olan Andrew Johnston, daha sonrasında müzik sektöründe güçlü sözleşmelere imza atmıştı.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Mahkeme, 30 yaşındaki Andrew Johnston'ın olaylar yaşandığında Royal Academy of Music'te okuduğunu duyurdu.
Üç ay içinde iki kadına cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen bir zamanların çocuk yıldızı, tüm suçlamaları reddetti.
Andrew Johnston'ın cinsel hayatında devamlı şiddet eğilimli davranışlar sergilediği ve eğlence mekanlarında kadınları hem fiziksel hem de sözlü olarak taciz ettiği de iddialar arasında yer aldı.
30 yaşındaki sanığın Southwark Crown Court Mahkemesi'ndeki yargılaması devam ediyor.
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