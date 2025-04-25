Yetenek Sizsiniz yıldızı tecavüz iddiasıyla yargılanıyor

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Mahkeme, 30 yaşındaki Andrew Johnston'ın olaylar yaşandığında Royal Academy of Music'te okuduğunu duyurdu.

Üç ay içinde iki kadına cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen bir zamanların çocuk yıldızı, tüm suçlamaları reddetti.



Andrew Johnston'ın cinsel hayatında devamlı şiddet eğilimli davranışlar sergilediği ve eğlence mekanlarında kadınları hem fiziksel hem de sözlü olarak taciz ettiği de iddialar arasında yer aldı.



30 yaşındaki sanığın Southwark Crown Court Mahkemesi'ndeki yargılaması devam ediyor.