Yetişkin filmlerinden bakanlığa: Kolombiya'da sürpriz atama

Kolombiyalı bir hükümet yetkilisi, geçmişte cinsel hizmetler sunduğunu ve pornografi yaratıcısı olduğunu açıkça itiraf eden Juan Carlos Florian'ın, savunmasız grupların sosyal programlara erişimini garanti altına almak için 2023 yılında oluşturulan bakanlığa atandığını açıkladı.

Eşitlik Bakanlığının kurulması, Kolombiya tarihinde bu göreve getirilen ilk siyahi kadın olan Başkan Yardımcısı Frances Marquez'in seçim vaatlerinden biriydi.

Marquez, Eşitlik Bakanlığı'nın başına getirilmiş ancak Devlet Başkanı Pedro ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle şubat ayında istifa ederek hükümet içindeki "ırkçılığı" kınamıştı. Marquez'in yerine Carlos Rosero getirildi ve daha sonra Başkan Petro tarafından dönemin Devlet Bakanı Florian'ı görevden almaya çalışmakla suçlandı. Rosero aynı zamanda eski bir yetişkin film oyuncusu olan bir yetkiliyi kovmakla da suçlandı.

"SÜRGÜN VE SEKS İŞÇİLİĞİNE ZORLANDI"

Haziran 2022'de Kolombiya Devlet Başkanı seçilen Gustavo Petro, yeni eşitlik bakanını Bogota Belediye Başkanı olduğu dönemde kendisiyle birlikte çalışan ve bir süre yaşadığı Fransa'da bir “seks işçileri birliği” kuran bir “porno film oyuncusu” olarak tanıttı. Florian ve diğerlerinin “Paris'te sürgün edilmeye ve seks işçiliği yapmaya zorlandığını” öne sürdü.



Juan Carlos Florian Ocak ayında El Espectador gazetesine verdiği bir mülakatta, bakan yardımcılığına atanması üzerine çıkan olayların ardından “Ben bir porno film oyuncusundan daha fazlasıydım” dedi. “Çeşitli uluslararası işbirliği kuruluşlarında 20 yıldan fazla mesleki deneyimim var ve kamu görevlerinde bulundum” diye vurgulamıştı.



“Seks işçiliği de diğerleri gibi bir iştir ve bunu yapanlara saldıramazsınız, ailelerini bu şekilde geçindirirler” diyen Florian, kendisini “işçi sınıfının bir üyesi” olarak gördüğünü de sözlerine eklemişti.

