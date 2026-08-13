Yetişkin ürünü trafiği kilitledi. Şüpheli paketin içinden çıktı

ABD 'nin başkenti Washington DC'deki bir itfaiye istasyonunun önünde tespit edilen ve yoğun saatlerde trafiğin kilitlenmesine neden olan şüpheli paketin içinde bir yetişkin oyuncağı olduğu ortaya çıktı.

Yerel saatle sabah 7 sularında bir kişinin pakedi caddenin köşesindeki çöp kutusuna attığını gören bir tanığın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, Kuzeybatı Wisconsin Caddesi'nden 40. Cadde'ye ve Warren Caddesi'ne kadar ilerleyen yolu yaklaşık iki saat boyunca trafiğe kapattı.

Operasyonun ardından pakedin bir tehlike teşkil etmediği belirlendi. Polis raporunda cihazın "elektronik taşınabilir bir pompa cihazı" olduğu belirtildi.

Raporda, ürünü binanın arkasına atan kişinin bir itfaiye memuruna yaklaştığı ve ardından içinden kabloların sarktığı pakedi olay yerine bıraktığı belirtiliyor.

Operasyonun ardından olay yeri temizlendi ve yol yeniden trafiğe açıldı.