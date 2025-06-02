Yılbaşı gecesi kayboldu: İngiliz doğa yürüyüşçüsünün cesedi bulundu

İtalya’nın kuzeyindeki Dolomitler’de yılbaşından bu yana kayıp olan İngiliz doğa yürüyüşçüsü Aziz Ziriat’in cansız bedeni bulundu. Yerel kurtarma ekipleri cumartesi günü yaptıkları açıklamada, Ziriat’in kar altında gömülü halde bulunduğunu belirtti.



36 yaşındaki Londralı Ziriat, Trentino Alp ve Mağara Kurtarma ekibi tarafından Care Alto Dağı'nın güney yüzünde karla kaplı bir bölgede tespit edildi. Ziriat, yılın ilk günü birlikte yürüyüşe çıktığı 35 yaşındaki arkadaşı Sam Harris ile birlikte kaybolmuştu. Harris’in cansız bedeni, kayboldukları bildirildikten kısa süre sonra aynı dağın yaklaşık 1 kilometre ilerisinde, kar altında bulunmuştu.



Kurtarma ekibi cumartesi sabahı hava yoluyla bölgeye ulaşarak, Harris’in bulunduğu nokta civarında arama çalışmalarına başladı. Ekip, İtalyan polisinin Alp kurtarma birimi tarafından sağlanan özel bir kurtarma köpeğiyle yaptığı aramada Ziriat’in bedenini “kayalık bir yarık içinde, kar katmanlarının altında gizlenmiş halde” buldu.



Ziriat’in cansız bedeni “uçurumların eteğinde, Harris’in bulunduğu ilk yerden yaklaşık bin metre uzakta ve 400 metre daha düşük bir irtifada” bulundu. Ardından helikopterle yakındaki Spiazzo Rendena spor sahasına taşındı. Kurtarma ekibi, Ziriat’in ailesine haber verildiğini açıkladı.

