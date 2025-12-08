Yılda 250 gram yiyoruz. Beyinde birikiyor, sağlık için tehdit

Sidney Teknoloji Üniversitesi ve Auburn Üniversitesi araştımacıları mikroplastiklerin insanlara etkisini araştırdı.

İşlenmiş yiyecek ve içeceklerde, deniz ürünlerinde, gıda paketlerinde ve giysilerdeki sentetik liflerde bulunan bu mikroskopik parçacıkların iltihaplanmayı tetiklediği ve beyinde hasara yol açtığı tespit edildi. Araştırmacılar mikroplastiklerin vücudun diğer bölgelerine kıyasla beyinde daha çok biriktiğini vurguluyor.

Beyinde hasar bırakan mikroplastikler Alzheimer ve parkisyon hastalıklarının da hızlanmasına neden oluyor. Araştırmalara göre su ve gıdalarla birlikte yılda 40 ila 50 bin mikroplastik parçacığının insan vücuduna girdiği biliniyor. Bu miktarın yılda 250 grama denk geldiği belirtiliyor.