Yıldırım çarpması 33 can aldı: Çoğu işçi ve çiftçi

Hindistan’ın doğusundaki Bihar’da bu hafta yaşanan yıldırım çarpması olaylarında en az 33 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.



Muson döneminin devam ettiği ülkede, Bihar’daki yıldırım çarpması olaylarının şiddetli rüzgarların etkili olduğu çarşamba ve perşembe günleri yaşandığı bilgisi verildi. Eyalet Afet Yönetim Departmanı, hayatını kaybeden kişilerin çoğunun açık alanda çalışan çiftçi ve işçiler olduğu bilgisini verdi.



Eyalette şiddetli yağış ve yıldırımların sürmesi bekleniyor.



AİLELERE TAZMİNAT VERİLECEK



Bihar Eyalet Afet Bakanı Vijay Kumar Mandal, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, yıldırım düşmesi riskine açık bölgelerdeki yetkililere “yıldırım uyarısı verildikten sonra alınması gereken önleyici adımlar konusunda kamuoyunda duyarlılık yaratmaları” yönünde talimat verildiğini söyledi.



Eyalet hükümeti, yıldırım çarpması sonucu ölenlerin ailelerine 4 milyon rupi (4 bin 600 ABD doları) tazminat verileceğini açıkladı.



Eyalet hükümetinin verilerine göre, Bihar’da 2024 yılında en az 243 kişi, bir önceki yıl ise 275 kişi yıldırım çarpması sonucu ölmüştü.



Hindistan’ın doğusundaki Bihar’da yaşanan şiddetli yağış ve sellerde, özellikle de muson yağışlarının zirve yaptığı dönemde her yıl onlarca kişi hayatını kaybediyor, yüz binlerce kişi yerinden ediliyor.