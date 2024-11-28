Yıldönümü ziyareti: Papa Türkiye'ye geliyor

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, Papa Francis bugün yaptığı açıklamada, önümüzdeki yıl Hıristiyan Kilisesi'nin ilk konsilinin yıldönümü dolayısıyla İznik'i ziyaret etmeyi planladığını söyledi.



“Kutsal Yıl boyunca, ilk büyük Ekümenik Konsil olan İznik Konsili'nin 1700'üncü yıldönümünü kutlama fırsatına da sahip olacağız. Oraya gitmeyi planlıyorum” diyen Papa'nın bir teoloji komitesinde yaptığı konuşmada söylediği sözlerden alıntı yapıldı.



Hıristiyanlığın ilk yüzyıllarında İsa'nın nasıl hem Tanrı hem de insan olabileceği konusunda hararetli tartışmalar yaşanmış ve Kilise 325 yılında bugün İznik olarak bilinen Birinci İznik Konsili'nde bu konuda bir karara varmıştı.