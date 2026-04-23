"Yılın Basın Fotoğrafı" ödülü sahibini buldu

ABD’de göçmenlik yetkililerinin bir babayı gözaltına alırken ailesinden kopardığı anı gösteren fotoğraf , Dünya Basın Fotoğrafı ödülünün sahibi oldu. Fotoğraf, Carol Guzy tarafından çekildi.

Ekvadorlu bir ailenin yaşadığı dramatik anı yansıtan karede, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin Luis isimli babayı götürdüğü sırada ailesinin onu tutmaya çalıştığı görülüyor.

MAHKEME KORİDORUNDA YAŞANAN AYRILIK

Fotoğrafın, New York’ta bir mahkeme salonunun dışında çekildiği ve duruşmaların ardından ailelerin ayrıldığı anları gösterdiği belirtildi.

Jüri, Guzy’nin aynı noktada çektiği geniş bir fotoğraf serisi arasından bu kareyi seçti. Guzy yaptığı açıklamada, “İnsanların kayıt altına alınmadan ortadan kaybolabildiği bir ortamda olanları belgelemek ve yetkilileri sorumlu tutmak açısından basının rolü çok değerli.” dedi.

“BAĞIMSIZ FOTO MUHABİRLİĞİNİN GÜCÜ”

World Press Photo Direktörü Joumana El Zein Khoury, kazanan fotoğrafın “bağımsız foto muhabirliğinin neden hayati olduğunu gösteren güçlü bir örnek” olduğunu vurguladı.

Khoury, “Demokrasilerde kameranın varlığı, hayatların parçalandığı politikalara tanıklık eder.” değerlendirmesinde bulundu.

FİNALİSTLER DE DİKKAT ÇEKTİ

Yarışmada Saber Nuraldin, Gazze’de İsrail ablukasına verilen kısa bir arada yardım kamyonuna ulaşmaya çalışan Filistinlileri görüntülediği kareyle finalist oldu. Nuraldin, fotoğrafı çekerken olayın “içinde” olduğunu ve açlık ile korkuyu bizzat hissettiğini söyledi.

Diğer finalist Victor J. Blue ise Guatemala’da iç savaş döneminde paramiliter güçlere karşı hukuki mücadele kazanan yerli Achi kadınlarının portresiyle öne çıktı.

DÜNYA GENELİNDEN BİNLERCE BAŞVURU

Jüri, 3 bin 747 foto muhabirinin gönderdiği 57 binden fazla fotoğraf arasından 45 ödüllü kareyi seçti. Organizasyon, kazanan çalışmaların küresel ölçekte “kırılganlık, aciliyet ve direnci” yansıttığını belirtti.