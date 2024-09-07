Yılın en büyük ikinci siklonu: Süper Tayfun Yagi Vietnam'a ulaştı

Asya'nın bu yılki en güçlü fırtınası olan Süper Tayfun Yagi, önce Çin'in Hainan eyaletine daha sonra Vietnam'ın kuzeyinde karaya ulaştı.



Şiddetli fırtınalar ve yoğun yağışlar, Çin'de yaygın elektrik kesintilerine neden olarak turistik ada eyaletini felç etti ve ülkenin güneyinde yaklaşık bir milyon insanın evlerini terk etmesine neden oldu.

EN GÜÇLÜ İKİNCİ SİKLON



Merkezine yakın bölgelerde hızı saatte 234 kilometreyi bulan rüzgarlara sahip Yagi, bu yıl şimdiye kadar meydana gelen en güçlü ikinci tropikal siklon olarak kayıtlara geçti.

Bu siklon, 5. kategorideki Atlantik Kasırgası Beryl'den sonra geliyor. Ayrıca, Pasifik havzasında 2024'ün en şiddetlisi olarak kayıtlara geçti.

ÇİN'E ULAŞTI



Bu hafta başında Filipinler'in kuzeyinde 16 kişinin ölümüne yol açan ve gücünü iki katından fazla artıran Yagi, Cuma günü öğleden sonra Hainan eyaletine bağlı Wenchang şehrine çarptı.



Resmi haber ajansı Xinhua'nın aktardığına göre, Yagi'nin gelişinden yaklaşık bir saat sonra Hainan'da 830 bin haneyi etkileyen elektrik kesintileri yaşandı.



Xinhua, eyalet elektrik tedarik departmanının koşullar izin verdiği anda onarımlara başlayacak 7 bin kişilik bir acil durum ekibi oluşturduğunu ekledi. Cuma gecesi itibarıyla 260 bin haneye elektrik verilmişti.



Yagi'nin gelişinden önce, kumlu plajları ve gösterişli otelleriyle bilinen ada, uçuş ve feribotları iptal etmiş, işyerlerini kapatmış ve 10 milyondan fazla nüfusa dışarı çıkmamaları yönünde uyarıda bulunmuştu.