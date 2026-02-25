Yılın ilk gününe damga vurmuştu. Yangın faciasından etkilenen herkese 56 bin dolar verilecek

İsviçre hükümeti, 2026 yılına girerken Crans-Montana'da meydana gelen bar yangını sonucu ölen 41 kişi ve yaralanan 116 kişi için, her bir mağdura 56 bin dolar tutarında bir tazminat ödemesi yapacağını açıkladı.

Hükümet, bu tek seferlik ödemenin hem hayatta kalanların htiyaçlarını karşılamayı hem de mağdurlara bir dayanışma göstergesi olmayı amaçladığını belirtti.

YARALILAR VE AİLELER İÇİN DESTEK

İsviçre Federal Konseyi tarafından yapılan açıklamada, tazminatın yangında hayatını kaybeden herkesin ailelerine ve hastaneye kaldırılanlara verileceği ifade edildi.

Bu ödeme, mağdurlara hızlı bir şekilde finansal destek sağlamayı hedefliyor. Çoğunluğu genç olan ölülerin ve yaralıların birçoğunun yabancı uyruklu olduğu, özellikle Fransa ve İtalya'dan gelen birçok kişinin de aralarında bulunduğu belirtildi.

UZLAŞMA YOLU: MAHKEMEYE GİTMEDEN ÇÖZÜM

Hükümet mağdurlar, sigorta şirketleri ve ilgili otoriteler arasında mahkemeye gitmeden uzlaşma sağlanabilmesi için bir yuvarlak masa toplantısı düzenlemeyi planlıyor.

Bu toplantılar, uzun sürebilecek yasal mücadelelerin önüne geçmeyi amaçlıyor. Ayrıca hükümet, bu uzlaşmalara katkı sağlamak için 20 milyon İsviçre frangına kadar bir fon ayıracağını duyurdu.

ETKİLİ DESTEK SİSTEMLERİ GELİŞTİRİLMELİ

İsviçre Adalet Ofisi tarafından yapılan analizlerde, mevcut destek sistemlerinde büyük ölçekli felaketlerle başa çıkmada zorluklar yaşandığına ve mevcut sistemlerin genellikle bireysel vakalara yönelik olduğuna dikkat çekildi.

Bu nedenle hükümetin aldığı önlemlerle büyük felaketler sonrası mağdurlara daha etkili bir şekilde destek verilmesi amaçlanıyor.