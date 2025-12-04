Yılın son Süper Ay'ı bu gece gökyüzünü aydınlatacak

Yılın üçüncü ve son Süper Ay'ı bu gece zirveye ulaşıyor. Gökyüzü parlak ve bembeyaz bir Ay manzarasına sahne olacak.

Son 24 saatte çekilen fotoğraflar, Ay’ın olağandışı büyük ve süt beyazı göründüğünü ortaya koyuyor. Ancak asıl gösteri bu gece gerçekleşecek çünkü Ay, Dünya’ya her zamankinden daha yakın.

Hertfordshire Üniversitesi’nden astrofizikçi Dr. William Alston, Ay’ın gece yaklaşık 357 bin 219 kilometre uzaklıkta olacağını söylüyor.

Süper Ay, normal dolunaylara kıyasla daha büyük ve daha parlak görünen dolunaylar için kullanılan bir terim. Aralık 2025 dolunayı yılın son Süper Ay'ı olacak. Ay gerçekten daha yakın olacak ve bu da görünür boyutunu ve parlaklığını artıracak.

SÜPER AY NEDEN OLUR?

Ay, Dünya etrafında eliptik bir yörüngede döndüğü için zaman zaman daha yakın, zaman zaman daha uzak konuma geçiyor. Uzak konumdaki dolunaya “Mikro Ay” adı veriliyor.

EN İYİ NEREDEN İZLENİR?

Herkes Süper Ay'ı görebilse de en iyi fotoğraf kareleri ışık kirliliğinin düşük olduğu bölgelerde yakalanacak. Yüksek rakımlı ve berrak hava koşullarına sahip yerler gözlem ideal olarak belirtiliyor.

Teleskop uzmanları, basit bir dürbünün Ay yüzeyindeki detayları ortaya çıkarabileceğini söylüyor.

2025 YILININ SON SÜPER AY'I

Her dolunayın geleneksel bir adı var. Aralık dolunayı, yılın en uzun geceleri ve soğuk havayı temsil ettiği için “Cold Moon” olarak biliniyor.

Bu yıl 7 Ekim, 5 Kasım ve bu gece olmak üzere yalnızca üç Süper Ay gerçekleşti. 2026 yılında da üç Süper Ay olacak. İlki 3 Ocak’ta bekleniyor.