Yılın Sualtı Fotoğrafçısı Ödülü sahibini buldu

İspanyol fotoğrafçı Alvaro Herrero, "Yılın Sualtı Fotoğrafçısı" ödülünü kazandı.

Dünyanın dört bir yanından 6 bin 750’den fazla başvurunun yapıldığı yarışmada birinciliği elde eden Herrero’nun fotoğrafı, organizatörler tarafından "anne sevgisini, okyanuslarımızın güzelliğini ve kırılganlığını anlatan etkileyici bir kare" olarak tanımlandı.

Yarışma jürisi üyelerinden Peter Rowlands, "Bu narin ama güçlü çalışma, bir anne ve yavrusunun bağını en etkileyici şekilde yansıtıyor. Dünyamız birçok zorlukla karşı karşıya, ancak kambur balinaların sayısındaki artış, koruma çabalarının olumlu sonuçlar verebileceğinin kanıtı" ifadelerini kullandı.

