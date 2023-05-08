Yıllar önce ölümden dönen denizci ikinci oldu

Geçirdiği büyük kaza sonrası talihsizliklerin peşini bırakmadığı Hintli denizci, 2022 Altın Küre Yarışı'ndan iki hafta önce de büyük bir kaza geçirerek bir gemiyle çarpıştı. Teknesinin pruvasına ciddi zarar veren kaza sonrası 2018 yılındaki kötü anılarıyla mücadele eden Tomy, 'her şeyin olduğu nokta'yı geçtikten sonra zihninden büyük bir yük kalktı.



Karşılaştığı zorluklara rağmen mücadele etme başarısıyla ilham olan başarılı denizci karaya vardığında, "Teknemle burada olduğum için ne kadar mutlu olduğumu bilemezsiniz. Bunu mümkün kılan çocuğuma, eşime ve ülkeme minnettarım" dedi.



Güney Hint Okyanusu'nda 4 yıl önce yakalandığı fırtınada teknesi parçalanan ve kendisi de ağır yaralandıktan sonra 3,5 gün kurtarılmayı beklediği kaza noktasını geçtikten sonra üstünden büyük bir yük kalktığını ifade eden Abhilash Tomy, "Bu noktayı geçtikten sonra tüm vücudum gevşedi ve kaza nedeniyle üstümde ağır bir yük olduğunu fark ettim." diye konuştu.



"BENİ NEREDEYSE ÖLDÜREN YARIŞA GERİ DÖNÜYORUM"



Yaklaşık 4 yıl önce ölümden döndüğü olay sonrası 5 omuru parçalanan ve omurgasına titanyum çubuklar yerleştirilen Hint denizci, "Bacaklarım o kadar kötü durumdaydı ki, tekrar yürümeyi öğrenmek zorunda kaldım. Ama yürümeyi öğrendim ve sonra bir kokpite girdim ve donanmaya uçmaya ve yelken açmaya geri döndüm. Şimdi üç buçuk yıl sonra, beni neredeyse öldüren aynı yarışa geri dönüyorum." açıklamasında bulunmuştu.



OTOMATİK PİLOT KULLANILMIYOR



1988 yılından önce tasarlanan teknelerle ve 5 okyanusu hiçbir teknolojik gereç ve otomatik pilot kullanmadan dünyanın çevresinin dolaşıldığı Golden Globe Race 2022’de 12 yarışmacı farklı bölgelerde mücadeleden çekilirken, Avusturyalı denizci Michael Guggenberger de 251 gün 15 saat 23 dakikada rotasını tamamlayarak üçüncü oldu.



Sporcular, 4 Eylül 2022'de Fransa'nın batısında Atlas Okyanusu kıyısında yer alan Les Sables- d'Olonne kasabasından yarışmaya başlayıp dünyanın çevresini dolaşarak yine aynı noktada yarışmayı bitirdi.