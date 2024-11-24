Yıllar sonra gelinlik ve damatlık giydiler: 20 yaşlı çift toplu düğün yaptı!
Hong Kong’da Yaşlılar Günü etkinlikleri kapsamında 70’li yaşlarındaki 20 çift, yıllar sonra yeniden gelinlik ve damatlık giyerek nikah tazeledi. Doyasıya eğlenen çiftler, şehirdeki sokaklarda mutluluklarını paylaştı.
Hong Kong'da Yaşlılar Günü kapsamında, 70'li yaşlarındaki 20 çift, yerel bir sivil toplum kuruluşunun düzenlediği toplu düğün töreninde nikah tazeledi. Çiftler, yıllar sonra yeniden gelinlik ve damatlık giyerek unutulmaz bir gün yaşadılar.
Etkinlik, üç gün süren bir kutlama serisiyle başladı. Bazı çiftler, kanseri atlattı, bazıları ise COVID-19 salgını gibi zorlu dönemleri geride bıraktı. Nikah yeminlerini tazeleyen çiftler, birbirlerine olan sevgilerini ve bağlılıklarını bir kez daha ifade etti.
Bir çiftin mutluluğunu dile getiren sözleri ise şöyle oldu: “Gerçekten mutluyum. Çok heyecanlıyım. Kendimi çok genç hissediyorum. Tüm gönüllülere teşekkür ederim. Gerçekten minnettarım.”
Törenin ardından, çiftler kendileri için özel olarak hazırlanan tramvaylarla Hong Kong sokaklarını dolaştı ve geçerken kent sakinlerine el salladı.
Organizasyonu düzenleyen sivil toplum kuruluşu yetkilileri, etkinlik ile yaşlı bireylere moral vermek ve sevginin önemini vurgulamak istediklerini belirtti. Bir yetkili, “Hong Kong’un şu anda gerçekten ihtiyacı olan şeyin pozitif enerji olduğuna inanıyoruz. Pandemi ve ekonomik durgunluktan sonra daha fazla pozitifliğe ve mutluluğa ihtiyacımız var. Böylece bir kişinin neşesi diğerine yayılabilir ve herkes mutlu olur.” ifadelerini kullandı.
Bu etkinlik, Hong Kong’da 17 yıldır düzenleniyor ve her yıl yaşlı çiftler için özel anlar yaratıyor.
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