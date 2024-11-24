Yıllar sonra gelinlik ve damatlık giydiler: 20 yaşlı çift toplu düğün yaptı!

Hong Kong'da Yaşlılar Günü kapsamında, 70'li yaşlarındaki 20 çift, yerel bir sivil toplum kuruluşunun düzenlediği toplu düğün töreninde nikah tazeledi. Çiftler, yıllar sonra yeniden gelinlik ve damatlık giyerek unutulmaz bir gün yaşadılar.



Etkinlik, üç gün süren bir kutlama serisiyle başladı. Bazı çiftler, kanseri atlattı, bazıları ise COVID-19 salgını gibi zorlu dönemleri geride bıraktı. Nikah yeminlerini tazeleyen çiftler, birbirlerine olan sevgilerini ve bağlılıklarını bir kez daha ifade etti.



Bir çiftin mutluluğunu dile getiren sözleri ise şöyle oldu: “Gerçekten mutluyum. Çok heyecanlıyım. Kendimi çok genç hissediyorum. Tüm gönüllülere teşekkür ederim. Gerçekten minnettarım.”

