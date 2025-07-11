Yıllar sonra ortaya çıktı: Netanyahu’nun eli, Merkel hükümetine de uzanmış

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Almanya’da 2005-2021 yılları arasında başbakanlık yapan Angela Merkel’in danışmanını denizaltı anlaşması konusunda yaşanan bir anlaşmazlık üzerine görevden aldırmaya çalıştığı ortaya çıktı. Netanyahu’nun daha sonra başarısız olacak çabasını Almanya kamu yayıncısı ARD kamuoyuna duyurdu.



İsrail’in Haaretz gazetesinin aktardığına göre, o dönemde de başbakan olan Netanyahu, Merkel’in danışmanlarından Christoph Heusgen’in 2010 yılında, Almanya’nın İsrail’e altıncı bir denizaltı sağlaması konusunda yapılan müzakereler sırasında görevden alınması için harekete geçti.



Heusgen’in de doğruluğunu teyit ettiği habere göre, o dönemde Merkel'in danışmanlarından olan adam, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’daki yasadışı yerleşim inşaatlarını durdurmasını ve İsrail’in bir Filistin devletinin kurulmasına destek vermesini denizaltı tedariki için şart koştu. Bu taleplere “öfkelenen” Netanyahu da bunun üzerine Merkel’in danışmanını görevden aldırmaya çalıştı.



HEUSGEN KOVULMADI AMA FİLİSTİN TALEPLERİNDEN VAZGEÇİLDİ



Buna göre, o dönemde Netanyahu’ya yakın bir isim olan, bugün de Netanyahu’nun kabinesinde bakanlık görevi yürüten Ron Dermer, 2010 yılının sonu ya da 2011 yılının başı gibi Almanya’nın Tel Aviv Büyükelçisi Harald Kindermann’a giderek Heusgen’in görevden alınmasını istedi.

Dermer, aynı zamanda Almanya’nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild’in sahibi Axel Springer medya devi ile de temasa geçti.



Bundan bir süre sonra, Aralık 2012’de, Bild gazetesi Heusgen hakkında olumsuz yorumlara yer verilen bir yazı yayınladı. Analizde Merkel’in danışmanının İsrail’le ilgili meselelerde “çok fazla nüfuzunun” olduğu ve danışmanın “sürekli yerleşimlerle ilgili konuşmak istediği” belirtiliyordu.



Fakat Netanyahu’nun Merkel’in danışmanını kovdurma çabası başarısız oldu. Öte yandan, habere göre, İsrail’in baskısının bazı sonuçları da olmuştu. Dönemin Almanya hükümeti, altıncı denizaltı tedariki konusunda Filistin ile ilgili şartlarından vazgeçti.



Habere göre, söz konusu altıncı denizaltı, yakın zaman içinde İsrail’e transfer edilmek üzere ülkenin kuzeyindeki Kiel limanında hazır bekliyor.