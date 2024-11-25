Yıllardır süren cadı avı: "Ölüm, yıkım ve işkence"
Papua Yeni Gine, bir kez daha topraklarındaki büyücülük iddiaları ve işkenceyle gündeme geldi. Amerikan gazetesi New York Times, bölgeye muhabir göndererek mağdurların hikayesini anlattı. Buna göre ülkede birisi aniden öldüğünde ya da trajik bir olay yaşandığında "cam adam" olarak tanınan kişiler bambu yakıp dumanın nereye gittiğine göre kurbanlarını seçiyor. Bu tarz durumlar, kötü ruhların var olduğuna ve trajedi yaşandığında bunun sebebinin kara büyü olduğuna dair inancın devam ettiğini gösteriyor.
Avustralya'nın kuzeyindeki Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine, gerçekleşen trajik olayların ardından insanların büyücülük ve cadılıkla suçlanması nedeniyle gündemden düşmüyor.
Amerikan merkezli New York Times gazetesi, muhabir Emma Bubola'yı bölgeye göndererek mağdurların hikayesini anlattı.
ÖLÜMLERDEN SORUMLU TUTULUYORLAR
Aktarılana göre 33 yaşındaki Korai, bir önceki sabah gördüğü bir bebeğin ölmesi üzerine hedef alındı. Palalarla evine baskın düzenleyen erkekler onu büyücülükle suçladı.
Daha sonra ellerini kırıp bir direğe bağladıkları kadının sırtına ve karnına sıcak metal çubuklarla bastırıp işkence ettiler.
Genç kadın, oğlunun polise haber vermesi sayesinde hayatta kaldı.
"TRAJEDİLERİN NEDENİ KARA BÜYÜ"
Korai'ninki gibi vakalar Papua Yeni Gine'de rahatsız edici derecede yaygın. Araştırmacılar, kanıtların bu tür olayların en azından ülkenin bazı bölgelerinde arttığını gösterdiğini söylüyor.
Bu tarz durumlar, kötü ruhların var olduğuna ve trajedi yaşandığında bunun sebebinin kara büyü olduğuna dair inancın devam ettiğini gösteriyor.
BÜYÜCÜLERİ CEZALANDIRMA İSTEĞİ
Bugüne kadar gerçekleşen saldırıların çoğu, ne yetkililere bildirildi ne de yargıya taşındı. Birçok saldırı bildirilmiyor çünkü büyücülüğe olan inanç ve büyücüleri cezalandırma isteği yaygın.
Bölgedeki uzmanlar doğal kaynak bakımından zengin olan ülkedeki yabancı yatırımlar artarken fakirliğin azalmamasının gerginliğe yol açtığını söylüyor.
4 YILDA 300 KİŞİ YARALANDI VEYA ÖLDÜ
Avustralya Ulusal Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre, 2016-2020 yılları arasında bin 39 olay kaydedildi. Bu vakalarda 300 civarında kişi yaralandı ya da öldürüldü.
Avustralyalı araştırmacıların paylaştığı bir fotoğrafta, kadınlar çıplak ve gözleri bağlı bir şekilde, altında ateş yanan bir metal levhanın üzerinde otururken görülüyor.
CAM ADAMLAR VE CADI AVI
Birisi aniden öldüğünde ya da trajik bir olay yaşandığında "cam adam" lakabı takılan kişilerin bambu çubuğu yakıp dumanın nereye gittiğine göre birilerini suçladığı aktarılıyor.
Papua Yeni Gine mahkemelerinde, "cadılık şüphesi" 2013 yılına kadar geçerli kabul edilen bir savunmaydı.
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