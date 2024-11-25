Yıllardır süren cadı avı: "Ölüm, yıkım ve işkence"

Avustralya'nın kuzeyindeki Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine, gerçekleşen trajik olayların ardından insanların büyücülük ve cadılıkla suçlanması nedeniyle gündemden düşmüyor.



Amerikan merkezli New York Times gazetesi, muhabir Emma Bubola'yı bölgeye göndererek mağdurların hikayesini anlattı.

ÖLÜMLERDEN SORUMLU TUTULUYORLAR



Aktarılana göre 33 yaşındaki Korai, bir önceki sabah gördüğü bir bebeğin ölmesi üzerine hedef alındı. Palalarla evine baskın düzenleyen erkekler onu büyücülükle suçladı.



Daha sonra ellerini kırıp bir direğe bağladıkları kadının sırtına ve karnına sıcak metal çubuklarla bastırıp işkence ettiler.



Genç kadın, oğlunun polise haber vermesi sayesinde hayatta kaldı.

"TRAJEDİLERİN NEDENİ KARA BÜYÜ"



Korai'ninki gibi vakalar Papua Yeni Gine'de rahatsız edici derecede yaygın. Araştırmacılar, kanıtların bu tür olayların en azından ülkenin bazı bölgelerinde arttığını gösterdiğini söylüyor.



Bu tarz durumlar, kötü ruhların var olduğuna ve trajedi yaşandığında bunun sebebinin kara büyü olduğuna dair inancın devam ettiğini gösteriyor.