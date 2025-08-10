Yırtıcılara yem edecek evcil hayvan istemişlerdi: Hayvanat bahçesine bağış yağdı

Danimarka’da bir hayvanat bahçesi, istenmeyen evcil hayvanların yırtıcılara yem olarak bağışlanmasını talep etmişti.



Kızının midillisini aslanlara yem olması için gönderen bir anne, The Times dergisine konuşarak bu kararından pişman olmadığını anlattı.



44 yaşındaki Danimarkalı Pernille Sohl, kızının midillisi hastalanınca onu yerel bir hayvanat bahçesine bağışlamaya karar verdi. Ülkenin kuzeyindeki Aalborg Hayvanat Bahçesi’ne giden Sohl, yırtıcıların doğal besin zincirini taklit etmek için “gıda kampanyası” başlatan tesise midillisini teslim etti.



Midilli, hayvanat bahçesindeki aslanlara “bütün av” olarak verildi.

"YIRTICILARA CANLI OLARAK VERİLMİYORLAR"



Sohl, kararın “çok dramatik ve tuhaf” gelebileceğini anladığını ancak hayvanların “zaten uyutulacağını” ileri sürdü.

Sohl, “Evcil hayvanınızı hayvanat bahçesindeki hayvanlara yedirmek çok dramatik ve tuhaf gelebilir. Ama zaten uyutuluyorlar ve yırtıcılara canlı olarak verilmiyorlar” dedi.



Hayvanat bahçesine göre Sohl, bu kararı veren tek anne değil. Onlarca kişi, çocuklarının sevgili evcil hayvanlarını yırtıcılara yem olması için bağışladı.

22 AT, 18 GİNEPİG, 53 TAVUK VE 137 TAVŞAN



Kampanya kapsamında şu ana kadar 22 at, 18 ginepig, 53 tavuk ve 137 tavşan bağışlandı. Bağışçılar, küçük hayvan başına 100 Danimarka kronu vergi indirimi, büyük atlar için ise kilogram başına 5 kron alıyor.



Hayvanat bahçesi, Instagram’daki paylaşımında tüm hayvanlara eğitimli personel tarafından “nazikçe ötanazi uygulandığını” ve ardından yırtıcılara verildiğini belirtti.

Önceden hazırlanmış et parçaları yerine bağışlanan bütün hayvanların kullanılmasının “hiçbir şeyin boşa gitmemesini” sağladığı, yırtıcıların “doğal davranışlarını, beslenmesini ve refahını” koruduğu vurgulandı.