Yokluğu spekülasyon yarattı! Cumhurbaşkanının sağlığını tartışmak yasak

Kamerunlu yetkililer, Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın uzun süredir kamuoyunun önüne çıkmamasıyla ilgili son spekülasyonların ardından sağlığıyla ilgili tartışmaları yasakladı.



İçişleri Bakanı Paul Atanga Nji, 9 Ekim'de bölge valilerine yazdığı mektupta, 91 yaşındaki cumhurbaşkanının sağlık durumuyla ilgili tartışmaların ulusal güvenlik meselesi olduğunu belirtti.

Mektupta, bu nedenle medyada cumhurbaşkanının durumu hakkında herhangi bir tartışmanın kesinlikle yasak olduğu duyuruldu.

SOSYAL MEDYA İÇİN DE GEÇERLİ



Suçluların yargılanacağını söyleyen Nji, yasağın sosyal medya için de geçerli olduğunu vurguladı.



Yeni yasak, hükümet sözcüsü René Sadi'nin bu hafta başında Biya'nın Paris'teki bir hastanede veya Cenevre'de öldüğüne dair söylentileri reddetmesinin ardından geldi.

ÜLKEYİ CENEVRE'DEKİ OTELDEN YÖNETİYOR



Cumhurbaşkanı son yıllarda ülkeyi Cenevre'deki beş yıldızlı Intercontinental otelinden yönetiyor. Burada eşiyle birlikte, kendisine bağlı yardımcılar ve takipçilerden oluşan bir kat ayrılmış durumda.



Biya'nın ölümüyle ilgili söylentiler, yaşlı liderin Kamerun'dan ve kamuoyunun gözünden uzun süre uzak kalması nedeniyle medyada ara ara yer alıyor.