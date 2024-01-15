"Yoksulluğu bitirmek için 229 yıl lazım"

Davos Dünya Ekonomik Forumu öncesi İngiliz sivil toplum kuruluşu Oxfam, dünyanın en zengin beş iş insanının servetinin 2020’den bu yana yüzde 114 arttığını ve bu doğrultuda beş milyar insanın da yoksullaştığını söyledi.

Oxfam, dünyanın ilk trilyonerine yalnızca on yıl içinde sahip olabileceğini, yoksulluğun sona ermesinin ise iki yüzyıldan fazla zaman alacağını tahmin ediyor.

Dünyanın en zengin beş iş insanının servetlerini 2020'den bu yana iki katından fazla artırarak (saatte 14 milyon dolar) 405 milyar dolardan 869 milyar dolara çıkarırken, neredeyse beş milyar insan daha da yoksullaştı.

Mevcut eğilimler devam ederse, dünya on yıl içinde ilk trilyonerine sahip olacak, ancak yoksulluk 229 yıl daha ortadan kaldırılamayacak” ifadelerini kullandı.

