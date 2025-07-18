Yolcu çıkış kapısını zorladı, uçak acil iniş yaptı
ABD’de bir yolcu, uçuş sırasında acil çıkış kapısını açmaya çalıştı. Uçak rotasını değiştirerek acil iniş yaptı. Yetkililer, bu yıl 870'ten fazla benzer olay yaşandığını açıkladı.
ABD'de bir yolcunun acil çıkış kapısını açmaya çalışması ve bir kabin görevlisiyle tartışmaya girmesi üzerine bir uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı.
Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamaya göre olay, SkyWest Airlines tarafından işletilen Delta Connection’a ait 3612 sefer sayılı uçak, Omaha’dan Detroit’e uçarken saat 19.00 civarında meydana geldi.
PİLOT KULEYLE KONUŞTU
Pilot, kuleyle yaptığı telsiz konuşmasında, “Yolcu şu anda kabin görevlimizle kavga ediyor, acil çıkış kapısını açmaya çalışıyor” dedi.
Yolcu kapıyı açmayı başaramadı ve uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı.
SOSYAL MEDYADA SES GETİRDİ
Bir yolcunun sosyal medyada paylaştığı videoda, elleri arkadan kelepçelenmiş bir erkeğin kolluk kuvvetleri tarafından uçaktan çıkarıldığı görülüyor.
Havayolu şirketi SkyWest yaptığı açıklamada, “Müşterilerimizin ve mürettebatımızın güvenliği en büyük önceliğimizdir ve uygunsuz davranışlara karşı sıfır toleransımız vardır” ifadelerini kullandı.
REKOR SAYIDA "YARAMAZ YOLCU" VAKASI
FAA verilerine göre, bu yıl şimdiye dek ABD’de uçaklarda 870’ten fazla “yaramaz yolcu” vakası raporlandı. Olası cezalar arasında hapis, para cezası ve seyahat kısıtlamaları yer alıyor.
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