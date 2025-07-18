Yolcu çıkış kapısını zorladı, uçak acil iniş yaptı

ABD'de bir yolcunun acil çıkış kapısını açmaya çalışması ve bir kabin görevlisiyle tartışmaya girmesi üzerine bir uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı.



Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamaya göre olay, SkyWest Airlines tarafından işletilen Delta Connection’a ait 3612 sefer sayılı uçak, Omaha’dan Detroit’e uçarken saat 19.00 civarında meydana geldi.

PİLOT KULEYLE KONUŞTU



Pilot, kuleyle yaptığı telsiz konuşmasında, “Yolcu şu anda kabin görevlimizle kavga ediyor, acil çıkış kapısını açmaya çalışıyor” dedi.



Yolcu kapıyı açmayı başaramadı ve uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı.

SOSYAL MEDYADA SES GETİRDİ



Bir yolcunun sosyal medyada paylaştığı videoda, elleri arkadan kelepçelenmiş bir erkeğin kolluk kuvvetleri tarafından uçaktan çıkarıldığı görülüyor.



Havayolu şirketi SkyWest yaptığı açıklamada, “Müşterilerimizin ve mürettebatımızın güvenliği en büyük önceliğimizdir ve uygunsuz davranışlara karşı sıfır toleransımız vardır” ifadelerini kullandı.

REKOR SAYIDA "YARAMAZ YOLCU" VAKASI



FAA verilerine göre, bu yıl şimdiye dek ABD’de uçaklarda 870’ten fazla “yaramaz yolcu” vakası raporlandı. Olası cezalar arasında hapis, para cezası ve seyahat kısıtlamaları yer alıyor.