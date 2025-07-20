Yolcu feribotu alev aldı: 5 kişi öldü

Endonezyalı yetkililer, Kuzey Sulawesi açıklarındaki bir yolcu feribotunda yangın çıktığını açıkladı.



İlk belirlemelere göre, aralarında hamile bir kadının da bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran yetkililer, feribottaki 284 yolcunun kurtarıldığını belirtti.



Diğer yolcuları kurtarmak için çalışmalar sürerken, yangının kaynağı ve feribotta bulunan kişi sayısı henüz bilinmiyor.