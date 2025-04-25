Yolcu otobüslerine silahlı saldırı: 15 kişi kaçırıldı

Nijerya'da yolcu otobüslerine saldırı düzenlendi.

Nijerya Karayolu Taşımacılığı Çalışanları Sendikası Benue Sekreteri Yakubu Onu, yaptığı açıklamada silahlı kişilerin, Nada-Adoka kara yolundaki Gwer bölgesinde yolcu taşıyan iki araca baskın düzenlediğini belirtti.

Onu, silahlı baskında çoğu kadın olmak üzere 15 kişinin kaçırıldığını kaydetti.



Onu’nun açıklamasına göre ilk araçta bulunan dokuz yolcudan altısı, silahlı kişiler tarafından kaçırılarak ormana götürüldü.

İkinci araçta bulunan sekiz kişi ise Naka kasabası yakınlarında aynı silahlı kişiler tarafından kaçırıldı.

Olaydan sağ kurtulan sürücü ve üç yolcu, durumu polise bildirerek yardım istedi.